1年先輩の太田蒼生「各チームのウェアも同じですよ」

正月の箱根駅伝で3年連続9度目の総合優勝を飾った青学大の黒田朝日主将（4年）が、11日にサイン転売をめぐって注意喚起。これに先輩ランナーも反応している。

黒田は今年の箱根で、往路の山上り5区に登場。驚異の区間新記録をマークし、総合優勝への道を切り開いた。ただ有名になりすぎたためか、駅伝メンバーのサインがフリマサイトで転売される事態に。中には3万円の設定で購入されたとみられるものもある。

11日に自身のインスタグラムのストーリー機能に「こういう事されると今後サインを書くことができなくなるので決してしないでください。あと、このサイン偽物なので絶対に買わないように！」とつづると、1年先輩の太田蒼生（GMOインターネットグループ）も反応した。

同じくストーリー機能で黒田の投稿を引用し「こういうことは辞めましょうね 結局、本人の知り合いとかに見つかって本人に伝わるわけですから。学生にこんなこと言わせないでほしいです。気分良くないです。GMOロゴのウェアも販売してる方がいるみたいですが、各チームのウェアも同じですよ。そして人の名前を使わないでください」と、自らの“被害”も明かしている。

多くのファンが熱視線を送る新春のメガイベントで、圧倒的な存在感を見せている青学大。モラルに欠ける一部の人間の行動で、選手が胸を痛める事態となっている。



（THE ANSWER編集部）