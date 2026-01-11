「お金を貯めたいのに、どうにも余裕がない…」と感じていませんか？ 今回は、6年で貯蓄1000万円を達成した、2児の母（17歳長男、14歳二男）でインフルエンサーのくぅちゃんにお金と上手に向き合い無理なく節約するコツを聞きました。

「見える化」すると、お金の使い方がうまくなる

二男の出産を機に、節約に目覚めたくぅちゃん。

【写真】お金に愛されるまでの年表をチェック

「最初は試行錯誤で、挫折しそうになったこともありましたが、今では目標を達成し、お金と上手につき合えています。それができたのは、家計の現状から献立、時間の使い方まで、ノートに書き出して“見える化”したから」。

続けるうちに気がついたのは、お金と時間の使い方は、密接につながっているということ。

「時間もお金も、たくさんあればいいのではなく、どう使うかで、幸せ度が変わります。今では時間もお金も“ない”と焦ることはありません」。

「時間上手＝お金上手」の理由

時間を上手に使えるようになると、暮らしの中で次のような変化が起こります。

●ムダな支出が減る

計画的に時間を使えば、コンビニに寄ってお菓子を買うなど、本来は必要ない出費がなくなり、ストレスなく節約できるように。

●お金に働いてもらえる

NISAやiDeCoなど、投資も時間を味方につけることが大切。早く始めて長期投資すれば、多少の波にも動じずにお金を増やせます。

●お金と向き合える

時間が生まれると、家計や教育資金、老後資金など、きちんと向き合えます。行き当たりばったりではなく、時間をかけて準備が可能に。