希少な「コンパクト＋2シーターオープンスポーツ」に興味津々！

2025年10月29日から11月9日に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」のダイハツブースに、1台のオープンカーが展示されました。

その名も「K-OPEN（コペン）」。このモデルが放つ魅力について、あらためて振り返ってみましょう。

JMS2025におけるダイハツブースの出展テーマは、「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」でした。

ユーザーが「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と思えるような、ダイハツらしいハツメイを“ダイハツメイ”と称して、その原点であるミゼットを基点に未来へとつながっていく風景を表現しています。

ダイハツのブースのとなりがレクサスだったこともあって、片や高級車ブランドらしい落ち着きと重厚さとの対比という、演出の巧みさを実感した人もいるでしょう。

ダイハツのブースで、親しみのある文字で「わたしにダイハツメイ」とデザインされたロゴと「DAIHATSU」の企業ロゴがレイアウトされたシールを受け取った人がいるかもしれません。

今回、ダイハツのブースには「初代ミゼット」の発明精神を未来へ受け継ぐ「ミゼットX」、電動車の魅力を、これまで通りの使い方（充電不要）で実現した「K-VISION」、軽自動車ならではのラストマイル領域の新しい働き方・地域への寄り添い方を提案する「KAYOIBAKO-K」に加えて、小さいからこそオープンエアの軽やかな気持ちよさを身近に感じ、FRならではの走りを手軽に楽しめるK-OPEN（コペン）など計8台が出品されました。

ちなみに、ダイハツブースに展示された「K-OPENランニングプロト」は、軽オープンカー「コペン」の走る楽しさを未来につなげるべく「作ってみる、乗ってみる、試してみる」の精神で製作された先行スタディモデルです。

そしてもう1台、K-OPEN（コペン）と呼ばれる「軽（K）オープンカー（OPEN）」モデルのコンセプトカーが出品されました。

こちらは、小さいボディだからこそオープンエアの軽やかな気持ちよさを身近に感じられ、さらにFRならではの走りを手軽に楽しめる、軽自動車ならではのワクワクを多くの人に届けることを想定しているといいます。

スタイリングはコペンらしい親しみやすさと、FRの走りを感じさせる力強さを両立させていることは一目瞭然です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1230mm、ホイールベース2265mmといった2人乗りのモデルであり、軽自動車の規格に収まるコンパクトなボディに2人が乗車できるパッケージングを実現しています。

このK-OPENのパワートレインは、660ccのエンジンを搭載した内燃機関（ICE）のモデルで、トランスミッションにはMTが採用されるようです。

また内装はブラックを基調とし、シルバー加飾をあしらうことでシンプルかつ上質なインテリアを実現。

ハンドルのセンターマーカーやドアオープナーストラップに用いられた赤いアクセントが、スポーティな雰囲気を演出します。

現行コペン（2代目）は2026年8月末で生産終了することがすでに発表されており、今回のコンセプトモデルが、3代目となる次期コペンのプロローグとなっている可能性が高そうです。

日本のファンはもとより「コンパクト＋2シーターオープンスポーツ」、そしてFR（現行型はFF）という、世界的にも少数派の希少なパッケージを持つこれらのモデルの続報に期待しましょう。