FRUITS ZIPPER櫻井優衣＆月足天音、ペアランウェイで「カワコレTGC」開幕 手繋ぎ仲良くポーズ
【モデルプレス＝2026/01/11】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(11日、ツインメッセ静岡）
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣と月足天音が、ペアランウェイでイベントのトップバッターを飾った。
【写真】ふるっぱー、美脚際立つ奇抜ドレス姿
カウントダウンが0になり、赤を貴重にした奇抜なドレスを身にまとった櫻井と月足がステージに登場すると、会場からは大きな歓声が。頭に大きい赤のリボンを付け、ランウェイトップでは手を繋いでキュートなポーズを決めた。
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーや、ライブパフォーマンスを行う。
なお古澤⾥紗（CUTIE STREET）と⼤川世莉（KAWAII LAB. SOUTH）は、怪我により出演を⾒合わせた。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣＆月足天音、トップバッターで「カワコレTGC」開幕
◆「カワコレTGC」KAWAII LAB.×TGCが初コラボレーション
