ÆÍÁ³¤Î¡È¥É·³ÊóÆ»¡É¤ËÈáÌÄÂ³½Ð¡ÖNoooooo¡×¡¡ÂçÃ«¤Ï·èÄê¤â¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç»¿ÈÝ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏWBCÉÔ»²²Ã¤¬Áê¼¡¤°
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î³«Ëë¤ò2¤«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤âÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸Ø¤ë¡ÖMVP¥È¥ê¥ª¡×¤ÎÃæ¤ÇWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡×¤È»¿ÈÝ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥«¥Ê¥À¡×¤Î¥·¡¼¡¦¥À¥Ó¥Ç¥£µ¼Ô¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤Ç¼Âà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£2017Ç¯¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÊì¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇÄË¤á¤¿±¦Â¼ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ãÆ®¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿ÈèÏ«¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂ®Êó¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤ÈÍý²ò¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖNoooooo¡×¡ÖWBC¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤µ¤ó¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¼¡¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¡×¤È¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÉÔºß¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾¶á2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ãÆ®¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿ÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¡ÖÁöÎÝ¤ò¸«¤Æ¤âÂ¼ó¤ÏËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢ÎÉ¤¤È½ÃÇ¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡£3Ï¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤Ë·¯¤¬É¬Í×¤À¡×¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤È¥Õ¥ì¥Ç¥£¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤À¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÍ¥Àè¤Î»ÑÀª¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏÉÔ»²²Ã¤ÎÏ¢º¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ºÊ¤Î½Ð»º¤òÍýÍ³¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ä¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤é¼çÎÏ¤¬Â³¡¹¤È¼Âà¤òÉ½ÌÀ¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤äFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇWBCÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ãÆ®¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦°ì·³ÃÄ¤«¤éÂåÉ½Æþ¤ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÃ«¤äÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤é°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë