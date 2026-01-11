¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¡¦±ÊÏª¸µµ©Áª¼ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ØSV¥ê¡¼¥¬¡¼½ÐË×MAP¡Á¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¡¦±ÊÏª¸µµ©Áª¼ê¡Á¡Ù¤òÇÛ¿®¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¿éÀ±¥Á¡¼¥¯¥À¥ó¥¹¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±ÊÏª¸µµ©Áª¼ê¡¢¶â»ÒÀ»µ±Áª¼ê¡¢üâÌÚ·¼»ÎÏºÁª¼ê¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
ËÜÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊ¹¤¡ÖSV¥ê¡¼¥¬¡¼½ÐË×MAP¡×¤È¤·¤ÆÃÏ¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
ºÇ½é¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤Ï±ÊÏªÁª¼ê¡£Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿±ÊÏªÁª¼ê¤Ï¡¢¶â»ÒÁª¼ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¤«¤¾®²°¡×¤ò¤¢¤²¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁáÂ®¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬²´éÚ°Ê³°¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢µû¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤±¡×¤ò¡Ö¤Û¤Ã¤¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±ÊÏªÁª¼ê¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ü¥±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ªÉáÃÊ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤ëÃçÎÉ¤·¤Î¶â»ÒÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ÊÏªÁª¼ê¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ª¤òÃ¡¤¡¢¸½¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»°¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î¹Åç½Ð¿È¼Ô¤Ç¤¢¤ëüâÌÚÁª¼ê¤¬¡Ö¼Â¤Ï²´éÚ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¶â»ÒÁª¼ê¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿üâÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î½é½Ð¤·¾ðÊó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÀâ¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸Î¡¦ÇÅÄ¾¡ÉÒ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿ÇÅÄµÇ°ÂÎ°é´Û¤ò¤¢¤²¤¿±ÊÏªÁª¼ê¡£¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤è¤¯¹ç½É¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ç¤Ï¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË½÷¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤òËèÀáÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£»î¹çÃæ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëµ¡Ç½¤ä¡ÖABEMA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
