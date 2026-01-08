デンゼル・ワシントンとダコタ・ファニング共演で2004年に『マイ・ボディガード』として映画化もされたA・J・クィネルの『燃える男』をがドラマシリーズ化する「Man on Fire（原題）」より初の場面写真が届けられた。ドラマは2026年に配信予定だ。

『マイ・ボディガード』は、酒浸りとなった元CIA工作員の男が、渋々ボディーガードを務めることになった少女ルピタと少しずつ心を通わせてく様を描く傑作映画。監督は『トップガン』（1986）のトニー・スコットが務めた。

MAN ON FIRE. Yahya Abdul-Mateen II as John Creasy in Episode 102 of Man on Fire. Cr. Juan Rosas/Netflix © 2024

かつて、どんな過酷な状況でも生き延びることで知られた、高度な能力を持つ特殊部隊の傭兵だった主人公クリーシー。しかし今や、深刻な PTSD に苛まれている。自らの内なる悪魔を克服しようと、贖罪への道を歩み始める彼だったが、新たな人生に順応する間もなく、再び炎の中へと引き戻され、これまで以上に激しい戦いへ身を投じることになる……。

原作小説『燃える男』（1980）と『パーフェクト・キル』（1992）を原題とするリメイク企画。『クリード 炎の宿敵』（2018）『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）のヒットを演出したスティーヴン・ケイプル・Jr.が第1～2話の監督を務める。ショーランナーは「HALO」（2022）カイル・キレン。

ワシントンが演じた主人公を、『アクアマン』シリーズなどのヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世が受け継ぎ、主演のほか製作も行う。2026年1月28日より開始のマーベル・ドラマ「ワンダーマン」主演としても注目の俳優だ。

ドラマ「Man on Fire（原題）」は2026年、Netflix独占配信。