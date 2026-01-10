彼氏が「彼女の男友達」に対して嫉妬する瞬間９パターン
異性の友人というのは貴重なものですが、とても仲の良い男友達に対して、彼氏が嫉妬心を抱いてしまうケースも多いようです。男性はどんなときに、彼女の男友達に嫉妬心を抱くのでしょうか？ そこで今回は、スゴレン男性読者への調査結果を参考に、「彼氏が『彼女の男友達』に対して嫉妬する瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】楽しそうに撮った写真を見せられたとき
「二人で撮ったプリクラを見せられると異常に嫉妬する」（２０代男性）という意見のように、男性とのツーショットの写真は、特別な関係を感じさせてしまうようです。彼氏には見せないようにした方がよいでしょう。
【２】頻繁にメールをやり取りしているとき
「こそこそしている感じがイラっとする。何か企んでそう」（１０代男性）など、ほかの男性とのこまめなメールのやり取りは、彼氏に浮気を予感させてしまうようです。用事があるなら、堂々と電話した方がよさそうです。
【３】彼女が男友達にスキンシップをしたとき
「嫉妬というか、悲しくなる。本当に友達なだけ？」（３０代男性）という意見のように、女性からのボディータッチに特別な意味を感じる男性は多いようです。彼氏以外の男性の体を楽しそうに触っているのを見られたら、誤解されても仕方ないかもしれません。
【４】自分が知らない間に、男友達と遊んでいたとき
「後から聞かされたりしたら、冷静ではいられない」（２０代男性）など、彼氏の知らない間に二人きりで会っていたりすると、男性は嫉妬心を抑えきれないようです。彼女への不信感にもつながるので、避けた方がよいでしょう。
【５】彼女が男友達のことを異様に褒めるとき
「自分でもその男が魅力的だと思うと、ますます落ち込む」（２０代男性）というように、ほかの男性を異様に褒めると、彼氏は自分との違いを意識してしまうようです。たとえいい友人であっても、わざわざ彼氏に伝える必要はなさそうです。
【６】自分とはまだ行っていないデートスポットに一緒に行っていたとき
「グループで行ったと言われても信じづらい」（２０代男性）など、定番のデートスポットに一緒に行ったことがある男友達に対して、男性は「先を越された」という感情を持つようです。彼氏に余計な心配をかけないよう、注意した方がよさそうです。
【７】下の名前で呼び合っているとき
「どれだけ仲良いんだよ？ と過去の関係を疑ってしまう」（２０代男性）という意見のように、下の名前で呼び合う男友達に対しては、友人以上の関係性を疑われてしまうようです。彼氏の前では、お互いの呼び方にも注意を払うべきでしょう。
【８】男友達に対して満面の笑顔を見せたとき
「なんであんな奴に？と思って好きなのに幻滅する」（１０代男性）など、自分以外の男性に笑顔を見せる彼女に対して、男性のプライドは傷つくようです。愛想笑いと本物の笑顔は違うことを、彼氏は見抜けるのかもしれません。
【９】自分が知らない彼女の過去の話題が出たとき
「自分よりも彼女に詳しいのかな…と思うと、なんだかイライラする」（２０代男性）という意見のように、彼女との付き合いが長い男友達に対して、嫉妬を感じる男性は多いようです。彼氏の前では、昔話はほどほどにした方がよさそうです。
男性の嫉妬心は、女性とっては思わぬところから生まれることがあるようです。ほかにも「男友達に対して嫉妬する瞬間」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】楽しそうに撮った写真を見せられたとき
「二人で撮ったプリクラを見せられると異常に嫉妬する」（２０代男性）という意見のように、男性とのツーショットの写真は、特別な関係を感じさせてしまうようです。彼氏には見せないようにした方がよいでしょう。
「こそこそしている感じがイラっとする。何か企んでそう」（１０代男性）など、ほかの男性とのこまめなメールのやり取りは、彼氏に浮気を予感させてしまうようです。用事があるなら、堂々と電話した方がよさそうです。
【３】彼女が男友達にスキンシップをしたとき
「嫉妬というか、悲しくなる。本当に友達なだけ？」（３０代男性）という意見のように、女性からのボディータッチに特別な意味を感じる男性は多いようです。彼氏以外の男性の体を楽しそうに触っているのを見られたら、誤解されても仕方ないかもしれません。
【４】自分が知らない間に、男友達と遊んでいたとき
「後から聞かされたりしたら、冷静ではいられない」（２０代男性）など、彼氏の知らない間に二人きりで会っていたりすると、男性は嫉妬心を抑えきれないようです。彼女への不信感にもつながるので、避けた方がよいでしょう。
【５】彼女が男友達のことを異様に褒めるとき
「自分でもその男が魅力的だと思うと、ますます落ち込む」（２０代男性）というように、ほかの男性を異様に褒めると、彼氏は自分との違いを意識してしまうようです。たとえいい友人であっても、わざわざ彼氏に伝える必要はなさそうです。
【６】自分とはまだ行っていないデートスポットに一緒に行っていたとき
「グループで行ったと言われても信じづらい」（２０代男性）など、定番のデートスポットに一緒に行ったことがある男友達に対して、男性は「先を越された」という感情を持つようです。彼氏に余計な心配をかけないよう、注意した方がよさそうです。
【７】下の名前で呼び合っているとき
「どれだけ仲良いんだよ？ と過去の関係を疑ってしまう」（２０代男性）という意見のように、下の名前で呼び合う男友達に対しては、友人以上の関係性を疑われてしまうようです。彼氏の前では、お互いの呼び方にも注意を払うべきでしょう。
【８】男友達に対して満面の笑顔を見せたとき
「なんであんな奴に？と思って好きなのに幻滅する」（１０代男性）など、自分以外の男性に笑顔を見せる彼女に対して、男性のプライドは傷つくようです。愛想笑いと本物の笑顔は違うことを、彼氏は見抜けるのかもしれません。
【９】自分が知らない彼女の過去の話題が出たとき
「自分よりも彼女に詳しいのかな…と思うと、なんだかイライラする」（２０代男性）という意見のように、彼女との付き合いが長い男友達に対して、嫉妬を感じる男性は多いようです。彼氏の前では、昔話はほどほどにした方がよさそうです。
男性の嫉妬心は、女性とっては思わぬところから生まれることがあるようです。ほかにも「男友達に対して嫉妬する瞬間」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）