大谷のCMにドジャース・ネーションが注目

ドジャースの大谷翔平投手は昨年12月にキリンホールディングスの「免疫ケア」推進アンバサダーに就任したことを発表した。これまでにも数々のCMに出演している大谷。米メディアも思わず「最近の彼のCMで、一番のお気に入りはどれ？」と注目していた。

大谷は今オフも抜擢が止まらない。12月には、ブランドアンバサダーを務めている株式会社ワコールのコンディショニングウェアブランド「CW-X」から、自身のために開発した肘用サポーター「CW-X Arm Brace」を、プロ野球選手およびメジャーリーガー限定で発売することになっていた。

CMの調査会社「CM総合研究所」が2025年度の優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」148銘柄を発表。大谷が起用された、飲料大手メーカーの伊藤園の「お〜いお茶」が2025年を象徴する10社だけの特別賞に選ばれるなど躍動している。

米国でもそのCMの多さは注目を浴びている。地元メディア「ドジャース・ネーション」は「ショウヘイ・オオタニは、このオフシーズンも大忙し。最近の彼のCMで、一番のお気に入りはどれ？」と投稿。「まだコスメデコルテきてないけど撮影したのかな」「選べないよ」「わー、最近公開のCMどれも良く撮れてる」「爽やかなNewBalanceのCM」「全部めっちゃ良くて選べない」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）