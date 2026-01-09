年末年始、帰省していた大好きなお兄ちゃんとお別れの日。帰ってしまうことに気付いたミニチュアダックスフンドさんはあまりにも切ない行動を見せたといいます。

切なくて胸がぎゅっと苦しくなる…大好きに溢れたお見送りの光景は記事執筆時点で115万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『帰っちゃうの…？』帰省していた兄とお別れの日→思わず泣ける『お見送りの光景』】

帰省していたお兄ちゃんとお別れの日

Xアカウント『@goromame_mame』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「らん」ちゃんのお姿。

この日は、帰省していたお兄ちゃんとのお別れの日。大きな荷物を抱えるお兄ちゃんの姿を見て『帰ってしまう』ことに気付いたというらんちゃんは、足元にぴったりくっつくようにして一緒に玄関へと向かったといいます。

思わず泣けてくる『お見送りの光景』に反響

『キューン…』と鼻を鳴らしながら、落ち着きのない足取りでお兄ちゃんを追ったというらんちゃん。

お兄ちゃんが靴を履き始めると、まるで悲鳴のような切ない声をあげながら飼い主さんのほうを何度も何度も見つめたのだそう。

その行動はまるで『お兄ちゃん帰っちゃう！止めて！』と言っているかのようで、あまりにも切ないものだったといいます。

そんならんちゃんに後ろ髪を激しく引かれながらも、玄関を出ていくお兄ちゃん。扉が閉まるとその場でしばらく固まってしまい…お兄ちゃんが本当に帰ってしまったことを再度嘆き始めたのだとか。

胸がぎゅっと締め付けられるような、切なく愛に溢れた行動を見せたらんちゃん。飼い主さん曰く、この光景は毎年恒例となっているそうで、その度に切なさを感じるものの…『時間が経てば何事も無かったかのように白目むいてグースカ寝てる』とのことなので、ご安心を。

お兄ちゃんを見送るらんちゃんのお姿は、多くの人々の胸を締め付けると同時に家族の絆を伝えることとなったのでした。

この投稿には「こっちまで悲しくなる～」「玄関しまった時の絶望感がすごい」「さみしいもんね」「ねえ！とめて！って訴えてるみたい」「こんなんされたらたまらん」など多くのコメントが寄せられています。

ちょっぴり怖がりな女の子の日常

2018年2月13日生まれのらんちゃんは、ちょっぴり怖がりで家族にはとっても甘えん坊な女の子。飼い主さんがしていることにはいつでも興味津々で、身を乗り出して様子を覗きに来てくれるお姿はあまりにも愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすらんちゃんのお姿は、ミニチュアダックスフンドの魅力やたくさんの笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@goromame_mame」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

