高橋克典、16歳息子の朗報に感謝「本人とても頑張った」
俳優の高橋克典が７日、オフィシャルブログを更新。久しぶりに帰宅した際の愛猫の様子や16歳の息子にまつわる“嬉しい報告”を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
この日、高橋は「久しぶりに帰ってくると」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ママは息子のレースの応援」と家族それぞれが別行動だったことを明かしつつ、義理の両親と留守番していた愛猫・ミルリィの様子について「どうも繊細ミーちゃんは義理の両親に馴染めず、帰ってきた僕にもこんな感じ」と洗濯カゴの中や家具の隙間に身を潜め、どこか拗ねたような表情を見せるミルリィの姿を公開。もう一匹の愛猫・ラヴィに関しては「ラヴィちゃんはみんなといるの。、。」といい、ミルリィに対して「拗ねてるなこりゃ」と愛情たっぷりにつづった。
それでも、高橋が抱き上げてなでると「いつもみたいにすぐ逃げない」様子だったといい、夜中に目が覚めた際には「ベッド下のすぐ近くのところでゴロゴロ喉鳴らして」とそっと寄り添ってくれていたことも明かした。「もうすぐみんな帰ってくるよ」と優しく語りかける父の一面ものぞかせた。
さらに続けて更新した「そして実は」と題したブログでは「すごく嬉しいことが」と切り出し、息子に関する朗報があったことを報告。晴天のゲレンデで撮影した目元を星マークで隠すも笑顔溢れるスキーウェア姿の息子の姿を公開。「本人とても頑張った。周りの皆さんに、本当に感謝しかありません」と関係者への感謝をつづった。
また、「先日急逝した、チームのヘッドコーチにも報告。おめでとう！！」と記し、亡き指導者への思いも込めた報告だったことを明かし、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンからは「マジ可愛い」「たまらんなー」「可愛いニャン」「とても繊細な女の子ですね〜」「とても可愛い」「どんな時もかわいい」「ミルリィちゃんはとても表情豊か」「克典さんミルリィちゃんに頼りにされてるなんて嬉しいですね」「可愛い過ぎる」や「息子カッコいい」「凛々しく見えます」「CKくん、随分と大人になったよ〜な」「おめでとうございます」「ＣＫ君頑張っているんですね」「努力の賜，辛い事，悲しい事を乗り越えて，つかみ取った栄冠 チビ克くん、おめでとう」「お顔がスッキリ！」「チビ克君と言っていたのが懐かしい」「ハンサム遺伝子が凄い」「なにかの大会で良い結果をだせたのですね」「本当に胸が熱くなりました」「素晴らしい１年の始まりですね」など癒やしと祝福の声が多数寄せられている。
