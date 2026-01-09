Adoの2026年第一弾となる新曲「エンゼルシーク」が、1月12日（月・祝）21時より放送の橋本環奈主演 新月9ドラマ『ヤンドク！』の主題歌に決定した。

「エンゼルシーク」は、主にVOCALOID楽曲のコンポーザーとして活動する作詞・作曲・編曲家の煮ル果実が手がけた楽曲で、ドラマのために書き下ろされたもの。2022年にリリースした「マザーランド」ぶりとなるタッグで、ド直球なロックサウンドとトリッキーなリリックがAdoのストレートな表現のボーカルと合わさった1曲だ。

新月9ドラマ『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。ドラマと共に2026年初の新曲「エンゼルシーク」をぜひ楽しみにしていてほしい。

◆Adoコメント

この度、ドラマ『ヤンドク！』の主題歌を担当させていただきます。楽曲は煮ル果実さんに書き下ろしていただきました。煮ル果実さんには以前も楽曲を書き下ろしていただいたことがあるのですが、今回書き下ろしていただいた『エンゼルシーク』は、とてもかっこよくてロックで駆け抜けるようなスピード感があり、歌詞もとっても『ヤンドク！』を表していてすごくぴったりな楽曲になっているんじゃないかなと思っております。

早く皆さんにも聴いていただきたいです。

ぜひ、楽曲とドラマの放送を楽しみにしていてください。

◆橋本環奈コメント

Adoさんには以前も出演作(映画『カラダ探し』・2022年)の主題歌を担当していただいたのですが、今回の新曲もAdoさんらしい力強さを感じて、『ヤンドク！』の痛快医療エンターテインメントな部分とリンクしていました。

Adoさんはいろいろな声色を曲によって自在に使い分けられる方ですが、『エンゼルシーク』は力強い声色が特徴的なAdoさん“らしさ”を全開にぶつけていただけたように感じます。だからこそ、かっこいい歌声がダイレクトに伝わりました。私より年下なのに人生経験の濃さを醸し出しているような歌声を出せるのは本当にすごいです。

歌詞にも主人公・湖音波の生き様と通じる部分がありました。“医者という仕事に命張ってる”と、恥ずかしげもなく言う湖音波の生き様や、たとえそれがダサいと思われようと人の目をまったく気にせず自分が突き進みたいところへ突き進むという部分が歌詞の世界観に似ている。特に“あなたを拒む言葉や 恐れる声は 聴かなくてもいい”という詞は、医者として全うしづらい環境に身を置くことになっても決してひるまない湖音波の心情を歌ってくれている曲だと思います。

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞

7月4日(土) 神奈川・日産スタジアム

7月5日(日) 神奈川・日産スタジアム

open16:00 / start18:00

▼チケット

・VIP席￥30,000(消費税込み／VIPグッズ&特典付き)

・SS席￥20,000(消費税込み／特典付き)

・ファミリー席￥15,000(消費税込み)(着席指定席)

・S席￥15,000(消費税込み)

・A席￥10,000(消費税込み)

・A席(着席指定席)￥10,000(消費税込み)

・B席￥7,000(消費税込み)

・車椅子席\15,000(消費税込み)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※1申込につき4枚まで

※ファミリー席限定 4枚まで

※車椅子席は2枚まで

◯特定興行入場券：本公演は“チケット不正転売禁止法”の対象になります。電子チケット限定・購入時同行者登録必須(入場時チケット分配必須)。ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット(親子揃った状態であれば同時入場可)。

【有料会員サイト「Adoのドキドキ秘密基地」会員3次先行受付】

受付期間：2025/12/29(月)10:00〜2026/1/12(月/祝)23:59

ローソンチケット(抽選)

https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com

【オフィシャルSNSチケット2次先行受付】

※S席・A席・B席・車椅子席のみ受付

受付期間：2025/12/29(月)10:00〜2026/1/12(月/祝)23:59

ローソンチケット(抽選)

https://x.com/ado_staff

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

