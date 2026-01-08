　8日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6791枚だった。うちプットの出来高が4393枚と、コールの2398枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の272枚（20円高175円）。コールの出来高トップは5万9000円の206枚（28円安23円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　25　　　　　　　 1　　70000　
　　25　　　　　　　 1　　69000　
　　50　　　+1　　　 2　　68000　
　　34　　　　　　　 2　　67000　
　　 8　　　-2　　　 1　　66000　
　　12　　　-1　　　 2　　65000　
　　 8　　　-3　　　 2　　64000　
　　31　　　-3　　　 4　　63000　
　　50　　　-6　　　 5　　62000　
　 165　　 -10　　　 8　　61000　
　 182　　 -23　　　14　　60000　
　 206　　 -28　　　23　　59000　
　 137　　 -45　　　43　　58000　
　 162　　 -73　　　77　　57000　
　　64　　 -96　　　99　　56500　
　　 9　　-104　　 113　　56250　
　 175　　-113　　 138　　56000　
　　13　　-113　　 165　　55750　
　　52　　-140　　 180　　55500　
　　21　　-165　　 200　　55250　
　 189　　-173　　 237　　55000　
　　 5　　-220　　 310　　54750　
　 126　　-210　　 310　　54500　
　　15　　-325　　 330　　54375　
　 153　　-245　　 395　　54000　
　　 1　　　　　　 405　　53875　
　　 7　　-255　　 475　　53750　
　　34　　-320　　 490　　53500　
　　 2　　　　　　 555　　53250　
　 152　　-335　　 660　　53000　
　　 1　　 -90　　 950　　52875　
　　 3　　-280　　 810　　52750　
　　20　　-330　　 870　　52500　　1870 　　+255　　　 1　
　　 1　　-655　　 960　　52125　
　 165　　-400　　1070　　52000　　1730 　　+285　　　24　
　　11　　　　　　1100　　51750　　1720 　　+385　　　 4　
　　43　　-520　　1220　　51500　　1545 　　+285　　　53　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1305 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1255 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1275 　　　　　　　 2　
　　24　　-730　　1470　　51000　　1370 　　+295　　　47　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1215 　　+245　　　 9　
　　 5　　-275　　2130　　50500　　1085 　　+185　　 126　
　　 2　　　　　　2265　　50250　　 845 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 940 　　+175　　　35　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 840 　　+150　　 161　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 735 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 685 　　 +75　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 650 　　　　　　 121　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 715 　　+145　　　89　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 650 　　+110　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 660 　　+140　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 635 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 615 　　+135　　　28　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 505 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 525 　　+105　　　15　