日経225オプション2月限（8日日中） 4万4000円プットが出来高最多272枚
8日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6791枚だった。うちプットの出来高が4393枚と、コールの2398枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の272枚（20円高175円）。コールの出来高トップは5万9000円の206枚（28円安23円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
25 1 70000
25 1 69000
50 +1 2 68000
34 2 67000
8 -2 1 66000
12 -1 2 65000
8 -3 2 64000
31 -3 4 63000
50 -6 5 62000
165 -10 8 61000
182 -23 14 60000
206 -28 23 59000
137 -45 43 58000
162 -73 77 57000
64 -96 99 56500
9 -104 113 56250
175 -113 138 56000
13 -113 165 55750
52 -140 180 55500
21 -165 200 55250
189 -173 237 55000
5 -220 310 54750
126 -210 310 54500
15 -325 330 54375
153 -245 395 54000
1 405 53875
7 -255 475 53750
34 -320 490 53500
2 555 53250
152 -335 660 53000
1 -90 950 52875
3 -280 810 52750
20 -330 870 52500 1870 +255 1
1 -655 960 52125
165 -400 1070 52000 1730 +285 24
11 1100 51750 1720 +385 4
43 -520 1220 51500 1545 +285 53
51375 1305 2
51250 1255 3
51125 1275 2
24 -730 1470 51000 1370 +295 47
50750 1215 +245 9
5 -275 2130 50500 1085 +185 126
2 2265 50250 845 +20 1
50000 940 +175 35
49500 840 +150 161
49375 735 8
49250 685 +75 4
49125 650 121
49000 715 +145 89
48875 650 +110 5
48750 660 +140 5
48625 635 2
48500 615 +135 28
48375 505 5
48250 525 +105 15
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
25 1 70000
25 1 69000
50 +1 2 68000
34 2 67000
8 -2 1 66000
12 -1 2 65000
8 -3 2 64000
31 -3 4 63000
50 -6 5 62000
165 -10 8 61000
182 -23 14 60000
206 -28 23 59000
137 -45 43 58000
162 -73 77 57000
64 -96 99 56500
9 -104 113 56250
175 -113 138 56000
13 -113 165 55750
52 -140 180 55500
21 -165 200 55250
189 -173 237 55000
5 -220 310 54750
126 -210 310 54500
15 -325 330 54375
153 -245 395 54000
1 405 53875
7 -255 475 53750
34 -320 490 53500
2 555 53250
152 -335 660 53000
1 -90 950 52875
3 -280 810 52750
20 -330 870 52500 1870 +255 1
1 -655 960 52125
165 -400 1070 52000 1730 +285 24
11 1100 51750 1720 +385 4
43 -520 1220 51500 1545 +285 53
51375 1305 2
51250 1255 3
51125 1275 2
24 -730 1470 51000 1370 +295 47
50750 1215 +245 9
5 -275 2130 50500 1085 +185 126
2 2265 50250 845 +20 1
50000 940 +175 35
49500 840 +150 161
49375 735 8
49250 685 +75 4
49125 650 121
49000 715 +145 89
48875 650 +110 5
48750 660 +140 5
48625 635 2
48500 615 +135 28
48375 505 5
48250 525 +105 15