Ê¿Æü¸á¸å3»þ¡Ä¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤¨!?!?¡×¡¡¡ÈÁª¤Ð¤ì¤·¡É23ºÐ¡ÖÁ´Á³Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
2021Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾ÉðÆþÃÄ¡Ä2023Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê
¡¡DeNA¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤¬8Æü¡¢Î¾µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢23ºÐ¤Î¸Å»ÔÂº¡Ê¤Õ¤ë¤¤¤Á¡¦¤¿¤±¤ë¡ËÊá¼ê¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¨!?!?¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã°Õ³°¤Ê¿ÍÁª¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23ºÐ¤Î¸Å»Ô¤Ï2021Ç¯°éÀ®Áª¼ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹â¾¾Æî¹â¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£2023Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.444¡Ê18ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡Ë¡£2·³¤Ç¤Ï40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.276¡¢0ËÜÎÝÂÇ7ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï2·³Àï¤ÇÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï2Ç¯Ï¢Â³.400°Ê¾å¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ïºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡ÊÌÀÂç¡Ë¤ò1°Ì»ØÌ¾¡£¸Å²ìÍªÅÍ¤äÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤é¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¸Å»Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»ÙÇÛ²¼Êá¼ê¤Ï7¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇDeNA¤Ë¤Ï»³ËÜÍ´Âç¤¬ÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¡¢¼ã¼ê¤Î¾¾Èø¼®²¸¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÃû¤·¡£Êá¼ê¤Î¥Ç¥×¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ü¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¸ÍÃì¶³¹§¤Ï35ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï°ËÆ£¸÷¤¬³ÚÅ·¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÊá¼ê¤Î»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸Å»Ô¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤âÀ°¹çÀ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆÍÇ¡È¯É½¤µ¤ì¤¿23ºÐ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î°ÜÀÒ¡£¡Ö¤¨¤¨!?¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìî¼ê!?¡×¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¤Ï¸Å»Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¿ÍÅªÊä½þ·è¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¢¡¼¡ª¡¡¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÁ´Á³Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈDeNA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡£°ìÊý¤ÇÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³ä¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¾¯¤·¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤ÉDeNA¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Öµá¤á¤é¤ì¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿Ìõ¤À¤«¤é¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö²£ÉÍ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÏÀ¼±ç¤ÈÃ²¤À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë