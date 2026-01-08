大谷は過去2年で109本塁打＆79盗塁をマーク

改めて異能を見せつけた。大谷翔平投手はドジャース移籍後、2年連続でチームをワールドシリーズ制覇に導き、フィールドでも圧倒的な成績を残している。米データ会社が紹介した“事実”と“画像”に米ファンは「レジェンドだ」と最敬礼している。

米メディア「コーディファイ・ベースボール」は7日（日本時間8日）に自社X（旧ツイッター）を更新。「本塁打と盗塁における過去2年間のメジャー上位4人」として“8選手”の写真を紹介した。

本塁打部門ではアーロン・ジャッジ（ヤンキース／111本）、大谷（109本）、カイル・シュワーバー（フィリーズ／94本）、カル・ローリー（マリナーズ／94本）が並ぶ。そして盗塁部門では、エリー・デラクルーズ（レッズ／104個）、ホセ・カバレロ（ホワイトソックス／93個）、ホセ・ラミレス（ガーディアンズ／85個）、大谷（79個）がランクイン。両部門で唯一入ったのが、大谷だった。

ドジャース1年目の2024年は「54本塁打＆59盗塁」と前人未到の成績を残し、昨季は投手として復帰したこともあり盗塁数は20だったが、本塁打は55本で自己最多を更新と歴史的な活躍を見せている。大谷が残した衝撃事実に「そして今度は本塁打、盗塁、防御率でも入る」「一人だけ両方で上位4人に入ってる そしてこいつは投手でもある……」「1人おかしい人が」などとファンも唖然とした。（Full-Count編集部）