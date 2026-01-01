【ユニクロのワイン色】でトレンド見え！ 大人に似合う♡「冬アイテム」

この冬トレンドのひとつでもあるワインカラーは、顔まわりをぱっと華やかに見せつつ、大人の装いにもすっとなじみそうな頼れる色。【ユニクロ】にはコーデが新鮮に映りそうなアイテムがそろっています。今回は、毎日の着こなしに取り入れやすい大人向けのワインカラーアイテムとそのコーデ術を、まとめてご紹介します。

【ユニクロ】「パフテックパーカ」\7,990（税込）

今季注目のワインカラーを今から取り入れるなら、軽くてあたたかい中綿パーカをチェック。ノンキルトのポコポコとした表情が特徴で、コーデにさりげないシャレ感を添えてくれます。高機能中綿入りで保温力も期待大。撥水加工付きなので小雨まじりの日のお出かけにも心強い一着です。

ワイン色を主役に大人カジュアルコーデ

真似しやすいユニクロコーデを発信している＠shocogram__さんは、今年気になっていたというカラーアウターにワインカラーをセレクト。インナーには明るめトーンのタートルネックトップスを合わせ、ボトムはダークグリーンでキリッと引き締めたスタイリングに。「今季はカラーアウターで気分を上げていきます」とコメントしているように、ベーシックなアイテム合わせでも、アウターの色を変えるだけで一気に旬のムードが楽しめそうです。

タータンチェックで大人クラシックに

【ユニクロ】「ヒートテックマフラー」\1,990（税込）

旬なワインカラーにネイビーを合わせたタータンチェックが、クラシックな雰囲気を演出してくれそうなマフラー。吸湿発熱機能とほどよい起毛感で首元をあたたかく包んでくれそうです。公式オンラインストアによると、毛玉になりにくいという素材でデイリー使いしやすそうなのもうれしいポイント。ベーシックなコートにさらっと巻くだけで、顔まわりに華やぎと季節感をプラスしてくれそう。

冬のトラッドカジュアルスタイル

今季はトラッドやプレッピーなスタイルに注目が集まっています。チェック柄マフラーならプラスワンしやすく、即旬顔に。 スナップのようにミニ丈ボトムを取り入れたコーデも、シックな雰囲気に様変わりしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki