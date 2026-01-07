Dannie May、3rdアルバム『MERAKI』本日発売＆リード曲「未完成婚姻論」MV公開。東京・タワーレコード渋谷店で超大型展開「MERAKI展」開催も
Dannie Mayが、3rdアルバム『MERAKI』を本日発売した。あわせて、リード曲「未完成婚姻論」のMVを公開した。
「未完成婚姻論」は、どうしても結婚したくない男性とどうしても結婚したい女性のせめぎ合いを描いた楽曲だという。曲の冒頭から始まる五つ打ちのリズムに忙しないメロディーが、未完成な2人のぶつかり合いを表現するカオスティックな楽曲になっているとのことだ。
MVは、お馴染みとなったコラージュ手法を用いたアニメーションMV。「未完成婚姻論」が持つ混沌とした世界観を余すことなく表現し、刺激的で実験的な映像作品に仕上がったという。
そして、東京・タワーレコード渋谷店3Fにて超大型展開「MERAKI展」を開催中だ。「MERAKI展」では、先日開催された＜ONEMAN TOUR「スーパー・バケーション」FINAL＞のライブフォト展やMERAKI SPECIAL フォトスポット、Blu-ray収録 ライブ映像SPOT放映、MERAKI TOUR グッズ先行展示に加え、謎のフライヤー「未完成婚姻”届”」も手に入るとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。「MERAKI展」は、1月12日までとなっている。
なおDannie Mayは、2月より全国6都市で行うワンマンツアーを控えている。
■3rdアルバム『MERAKI』
2026年1月7日（水）リリース
購入：https://dannie.lnk.to/meraki_CD
▼形態・価格
・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）
・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）
発売元：SKID ZERO
▼収録内容
＜CD＞
1.MERAKI
2.色欲
3.未完成婚姻論
4.りできゅらす
5.ラストパレード
6.創造ゲーム
7.春を交わして
8.FUNKY MUSIC!!
9.ユニーク
10.FULL PRIDE
11.レアライフ
＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ
2025.07.12
Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL
at 恵比寿LIQUIDROOM 本編ライブ映像を完全収録
▼購入者特典 ※両形態共通
・特典CD（1曲入り）
新曲「虎」（demo）〈未配信音源〉
■＜Dannie May ONEMAN TOUR “MERAKI”＞
2026年
2月7日（土）広島・SIX ONE Live STAR
2月8日（日）福岡・BEAT STATION
2月15日（日）仙台・enn 2nd
2月21日（土）名古屋・CLUB QUATTRO
2月22日（日）大阪・CLUB QUATTRO
2月28日（土）東京・Spotify O-EAST
▼チケット
ぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J6190039
イープラス：https://eplus.jp/sf/word/0000134814
ローチケ：https://l-tike.com/artist/000000000863200/
企画／制作：Flat White Entertainment G.K.／VINTAGE ROCK std.
お問合せ：VINTAGE ROCK std.
TEL.03-5787-5350 [平日12:00−17:00]／WEB http://vintage-rock.com/
