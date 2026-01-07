Dannie Mayが、3rdアルバム『MERAKI』を本日発売した。あわせて、リード曲「未完成婚姻論」のMVを公開した。

「未完成婚姻論」は、どうしても結婚したくない男性とどうしても結婚したい女性のせめぎ合いを描いた楽曲だという。曲の冒頭から始まる五つ打ちのリズムに忙しないメロディーが、未完成な2人のぶつかり合いを表現するカオスティックな楽曲になっているとのことだ。

MVは、お馴染みとなったコラージュ手法を用いたアニメーションMV。「未完成婚姻論」が持つ混沌とした世界観を余すことなく表現し、刺激的で実験的な映像作品に仕上がったという。

そして、東京・タワーレコード渋谷店3Fにて超大型展開「MERAKI展」を開催中だ。「MERAKI展」では、先日開催された＜ONEMAN TOUR「スーパー・バケーション」FINAL＞のライブフォト展やMERAKI SPECIAL フォトスポット、Blu-ray収録 ライブ映像SPOT放映、MERAKI TOUR グッズ先行展示に加え、謎のフライヤー「未完成婚姻”届”」も手に入るとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。「MERAKI展」は、1月12日までとなっている。

なおDannie Mayは、2月より全国6都市で行うワンマンツアーを控えている。

■3rdアルバム『MERAKI』 2026年1月7日（水）リリース

■3rdアルバム『MERAKI』 2026年1月7日（水）リリース

▼形態・価格

・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）

・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）

発売元：SKID ZERO ▼収録内容

＜CD＞

1.MERAKI

2.色欲

3.未完成婚姻論

4.りできゅらす

5.ラストパレード

6.創造ゲーム

7.春を交わして

8.FUNKY MUSIC!!

9.ユニーク

10.FULL PRIDE

11.レアライフ ＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ

2025.07.12

Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL

at 恵比寿LIQUIDROOM 本編ライブ映像を完全収録 ▼購入者特典 ※両形態共通

・特典CD（1曲入り）

新曲「虎」（demo）〈未配信音源〉

■＜Dannie May ONEMAN TOUR “MERAKI”＞ 2026年

2月7日（土）広島・SIX ONE Live STAR

2月8日（日）福岡・BEAT STATION

2月15日（日）仙台・enn 2nd

2月21日（土）名古屋・CLUB QUATTRO

2月22日（日）大阪・CLUB QUATTRO

2月28日（土）東京・Spotify O-EAST ▼チケット

