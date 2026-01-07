Ç¯ÌÀ¤±¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÈÏ¯Êó¡É¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡¡ÀïÎÏ³°¤«¤é3¤«·î¡Ä¾×·â¤Î¿·Å·ÃÏ¤ËÁûÁ³¡Ö¥í¥Þ¥ó¤À¡×
³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¶Ã¤¤ÎÊó¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñµÈÍ¤¼ùÅê¼ê¤¬¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥ë¥Æ¥£¡¼¥è¡¦¥µ¥é¥Ú¥á¡¼¥«¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¹ñµÈ¡ª¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñµÈ¤Ï2009Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£196¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢2021Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ø°ÜÀÒ¸å¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£NPBÄÌ»»313»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢26¾¡31ÇÔ¡¢61¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.52¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë°Û¹ñ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹ñµÈ¤µ¤ó¥á¥¥·¥³??¡×¡Ö¿Ê·â¤Î¹ñµÈ¤¬¥á¥¥·¥³¤Ë¾åÎ¦¡ª¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¤À¤Ê¤¢¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¾¡×¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÆü¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀîæÆÅê¼ê¤âÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤ä¤í¤¦¤Í¡×¤È¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¹ñµÈ³¤¤òÅÏ¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÖNPB¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤±¤É±ó¤¯¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤Ï¤¢¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦¤òµî¤Ã¤¿¸µ³ÚÅ·¤Î°ÂÜÛÃÒÂçÅê¼ê¤¬ºòµ¨¡¢22¥»¡¼¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤Ë³¤¤òÅÏ¤ë2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎµÕ½±¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë