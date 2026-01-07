今月末からインドネシアでアジア杯が開催

日本サッカー協会は1月7日、今月末からインドネシアで行われるAFCフットサルアジアカップ（アジア杯）に出場するフットサル日本代表のメンバーを発表した。

大会1か月前に行われたクロアチア遠征の17人（途中離脱のFP甲斐稜人を含む）からは7選手が引き続き招集され、FP吉川智貴、FP清水和也、FP石田健太郎、GK田淵広史（以上、名古屋オーシャンズ）やFP新井裕生（しながわシティ）らが復帰している。

前回、2024年のFIFAフットサル・ワールドカップ予選を兼ねていたフットサル・アジア杯では、史上初のグループステージ敗退という結果に終わった日本にとって、今回は絶対に勝たなければいけない大会だ。前回大会だけでなく、4年前の優勝もコーチとして日本代表についていた高橋健介監督も「目標は一つしかないと思っています。アジア杯では優勝を目指す。それ以外はありません」と、優勝を宣言するとともに「2020年、24年のアジア杯において初戦を落としている経験があります。まず重要な初戦で勝ち点3を取ることが重要だと感じています」と、1月28日の初戦となるフットサルオーストラリア代表戦の重要性を強調した。

かつてインドネシア代表でも指揮を執っていた高橋監督にとって、思い入れのある地での大会になる。フットサル日本代表にとっても再出発となる大会で、4年ぶりのアジア王者に返り咲けるか注目される。

また、1月18日までチームとともに活動するサポートメンバーとして、GK上原拓也（しながわ）、FIXO⽥中晃輝（バルドラール浦安）、ALA⽚⼭聖（湘南ベルマーレ）、PIVO⽯井想⼀郎（フウガドールすみだバッファローズ）、ALA⾏⽊詩⼼優（フウガドールすみだファルコンズ）が選出されている。上原はGKのバックアップとして大会にも参加する。

以下、フットサル日本代表メンバー

【スタッフ】

▽団⻑

⼩⻄ 鉄平【⽇本サッカー協会 フットサルテクニカルダイレクター】

▽監督

⾼橋 健介【⽇本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】

▽コーチ

⾕本 俊介【⽇本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】

▽GKコーチ

内⼭ 慶太郎【⽇本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】

▽コーチ/フィジカルコーチ

佐藤 亮 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ SATO Toru

【⽇本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ】

▽コンディショニングコーチ

内部 亮【JFAフットサルフィジカルフィットネスプロジェクト／アールズベイ】

▽テクニカルスタッフ

林 誠晃【⽇本サッカー協会 テクニカルハウス】

【選⼿】

▽GK

1 フィウーザ・ファビオ（湘南ベルマーレ）

2 ⽥淵 広史（名古屋オーシャンズ）

▽FP

6 吉川 智貴（名古屋オーシャンズ）

3 内村 俊太（湘南ベルマーレ）

14 新井 裕⽣（しながわシティ）

10 内⽥ 隼太（エントレリオス･サラゴサ(ESP)）

11 清⽔ 和也（名古屋オーシャンズ）

4 ⽯⽥ 健太郎（名古屋オーシャンズ）

9 本⽯ 猛裕（バルドラール浦安）

5 ⼭⽥ 凱⽃（しながわシティ）

13 甲斐 稜⼈（ペスカドーラ町⽥）

7 ⼭中 翔⽃（ペスカドーラ町⽥）

12 原⽥ 快（インダストリアス・サンタ・コロマ(ESP)）

8 伊集 ⿓⼆（名古屋オーシャンズ）（河合 拓 / Taku Kawai）