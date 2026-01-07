大谷翔平が贈った素敵なギフト

衝撃のプレゼントから2年が経った今も、語り継がれている。ドジャースの大谷翔平投手は2024年に移籍した際、背番号17を譲ったジョー・ケリー投手の妻アシュリーさんに、ポルシェをプレゼントしたことがある。

ケリーは2019年のドジャース在籍時からホワイトソックス、再びドジャースに復帰した2023年まで背番号「17」を着用していた。大谷の加入で背番号17を譲渡。すると、ポルシェが“お返し”として送られたのである。

あまりの衝撃からか、MLB公式サイトのインスタグラムでは5日（日本時間6日）、当時を懐かしむかのように投稿を行った。「ショウヘイ・オオタニがFAだったとき、ジョー・ケリーの妻アシュリーがオオタニがドジャースと契約するよう働きかけるとともに、夫の背番号17を譲ることを申し出た」と“再報道”をしている。

さらには「そしてオオタニはドジャースと契約。ジョーから背番号17を受け取った後、アシュリーに新車をサプライズでプレゼントした。ジョー、これからの努力が実り多いものになりますようお祈りします！」とケリーの背中を押す投稿だった。ケリーは年末に米ポッドキャスト番組で事実上の“引退宣言”をしており、それを意識しての投稿だったようにも思える。

この投稿を見たファンからは「私も車貰える、ショー？」「気に入ったわ！」「どちらも素晴らしい人ね」「全てのドジャースネーションはケリー一家に大きな恩がある」「ジョー・ケリーが大好き」「自分はドジャースファンではないけど、ケリーの大ファンなんだ」「GOATANI」「史上最高のアスリートであり、史上最高の人間、ショウヘイ・オオタニ」「彼は聖人だ」「泣けてくる！ 大好きだよ！ ケリーそしてアシュリー、ありがとう、お元気で」などの反応を見せていた。（Full-Count編集部）