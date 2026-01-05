インスタグラムのプロフィールで身長158センチ、体重76キロとしている「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオンさんが、2026年1月2日にXを更新。恋人がいる疑惑がSNSで浮上したとして、事情を説明している。

「1人分の量ではないという声がありましたが...」

藤田さんは1月1日、Xで「サイゼリヤで1人新年会！ これだけ食べて1400円とか最高すぎる」と投稿。ファミリーレストラン「サイゼリヤ」で飲食を楽しむ写真を公開した。

テーブルにはピザやチキンなどのメニューが所狭しと並べられ、藤田さんはワインとみられるグラスに口をつけている。

この写真が、藤田さんの向かいから撮影されているものであることや、メニューの量から、「恋人と一緒だったのではないか」という声が上がったようだ。

こうしたコメントについて、藤田さんは1月2日、「【悲報】ぽっちゃりインフルエンサー藤田シオンさん(32)元日にサイゼリヤで1人飲みをした結果『誰が写真撮ってるんですか？』と炎上...」と触れた。

そして、テーブルに置かれたスマートフォン用の三脚と「1名様」と印字された伝票の写真を公開。「1人分の量ではないという声がありましたが、これがデブ1人分の量でございます」と説明した。

「リスクを取ってでもしたい恋愛に出会ったら...」

藤田さんは3日にもXを更新し、「なぜ即座に三脚や伝票の写真を素早く出せたのかと言いますと、以前からイベントに来てくださるファンの方に同様の質問を受けることが多く、『いずれこういう日が来るだろう』と予測し、日頃から全てを写真に記録しておりました」と説明した。

ちなみに、自身の恋愛については、「最近はかなり慎重になっております」として、こう語った。

「藤田シオンは年齢こそそれなりですが、インフルエンサーとしてはまだまだこれからの身。公開恋愛やお互いのプロモーション前提でない限り、バレた際にお相手や関係者の方々へ迷惑がかかってしまったり、切り取られ方やパートナーの選び方次第では仕事を失ったり、損害賠償に発展する可能性も十分にあります」

「わたくしも横幅と器のデカさだけは人一倍ですので、お付き合いのお話をいただくことも全くないわけではありません。しかし、あらゆる場面でリスクに晒されている以上、普通のデートもできませんし、構う時間もありませんので、すべてお断りしています。リスクを取ってでもしたい恋愛に出会ったら、その時にまた考えますので、ご心配なく！笑」