ヒューストンのスポーツ会場で華々しく紹介

アストロズと契約した今井達也投手が4日（日本時間5日）に地元ヒューストンで行われたNFLテキサンズ戦を観戦。試合中には会場のビジョンでも紹介され、ファンから大歓声を浴びた。この時に今井が見せたポーズに日本のファンが反応している。

代理人のスコット・ボラス氏らと試合を観戦。ビジョンでも名前とともに「アストロズのピッチャー」と紹介された。両手を挙げた今井は手でヒューストンを表す「H」のハンドサインを見せ、ノリノリの様子だった。

実はこの「H」のポーズは、古巣西武で同僚だったタイラー・ネビン内野手がヒーローインタビューなどで披露していたポーズと同じものだった。昨年5月に今井と揃って月間MVPに選ばれた際にも2人並んでこのポーズを見せていた。

新天地と古巣の偶然の一致にSNSでは喜ぶファンの姿も。「ネビンのポーズ？」「ネビンから教わったポーズかと思いましたが、ヒューストンのHのポーズでした」「今井のH（ヒューストン）ポーズはネビン直伝」「これはヒューストンとの運命だね」などの声が出ていた。（Full-Count編集部）