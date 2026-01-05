¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ¡¦ÂÎ©¶èÅðÆñ¼Ö14¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï ÃË¡Ê37¡Ë¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¨¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯11·î24Æü¡¢ÂÎ©¶èÇßÅç¤ÎÏ©¾å¤Ç»þÂ®60¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊâÆ»¤òË½Áö¤·¡¢¿ùËÜ¸¦Æó¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Û¤«¡¢5¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î¥Æ¥¹¥¿¥É¡¦¥°¥é¥Ç¥£¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡¦¥í¥¿¥¥ª¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·²£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢¡ÖÊâÆ»¤ò60¥¥í¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£