1.ペット用ホットカーペット

猫が一番喜ぶのが、じんわり温まれるホットカーペットです。人間用よりも温度が低めに設定されているペット専用のものがおすすめです。部屋全体を暖めるものではないので、猫のお気に入りの寝床に敷いてあげましょう。

注意点は、猫がおしっこなどで濡らしてしまうと、その部分だけが急に熱くなってやけどをしたり、故障したりすることです。防水加工のものを選び、こまめに汚れをチェックしましょう。

2.エアコン

部屋全体を一定の温度に保てる、一番安全な方法です。しかし、暖かい空気が天井にたまり、床付近が冷えやすいのが弱点です。特に高齢の猫は、高いところへ移動することが少なくなり、一日中床に近い場所で過ごしがちです。そのため、人間が思う以上に寒さを感じている場合があります。サーキュレーターで空気を循環させたり、床から少し高い位置に寝床を作ってあげたりして、低い場所でも温かく過ごせる工夫をしてあげましょう。また、乾燥を防ぐため、加湿器や濡れタオルを併用して湿度を保つことも大切です。

3.こたつ

狭く暗いこたつは猫に人気の場所ですが、空気がこもりやすく脱水症状や酸欠の恐れがあります。布団の端を少し上げて空気の通り道を作る、設定温度を低くする、ときどき猫の様子をチェックするなど、猫が安全に使えるようにしましょう。

最近のこたつは、ヒーターの表面温度が高くなりすぎない工夫がされています。それに対し、昔からある明るく光るヒーターのこたつは、ヒーターが高温になりやすいため、やけどに注意しましょう。

4.遠赤外線パネルヒーター

太陽のようなじんわりとした暖かさが特徴です。火を使わず、表面は熱くなりすぎない設計となっています。そのため、猫が一瞬触れてしまっただけで、すぐにやけどをする心配はほとんどありません。飼い主さんが留守の間も使いやすい製品も販売されています。もし猫がぶつかって倒してしまっても、自動で電源が切れる安全装置がついているものが多いです。

ヒーターの至近距離に長時間いると低温やけどになることもあるので、適度な距離を保てるように配置を工夫しましょう。

5.湯たんぽ

電気を使わないので、停電時やコードを噛む癖がある猫にも安心です。厚手のタオル等で包めば、自然な温かさで猫もリラックスできます。

注意点は低温やけどです。70～80℃のお湯を入れ、カバーを重ねて「少しぬるい」と感じる温度に調整しましょう。猫が暑い時に逃げられるスペースを作り、時々寝返りをうてるようにしてあげるなどの配慮も大切です。

まとめ

猫が喜ぶ暖房器具をご紹介しました。それぞれの特徴を知って、愛猫にぴったりのものを選んであげましょう。使うときは、涼しい場所に逃げられるようにしておくことや、取扱説明書を読んで正しく使うことが大切です。安全に気をつけながら、愛猫がぽかぽかの冬を送れるようにしてあげたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)