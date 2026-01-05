¼«Ì±¡¦¾®Ìî»û»á¤¬ÊÆ·³¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ë·üÇ°É½ÌÀ¡ÖÆüËÜ¼þÊÕ¤Î»öÂÖ¤ËÇÈµÚ¤·¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡¡Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ê²á¤®¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»û°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñÄ¹¤Ï4Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¡Ù¤È¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î»öÂÖ¤ËÇÈµÚ¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®Ìî»û°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñÄ¹¡§
¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¡×¤È¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤¬´í¸±¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Ìî»û»á¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»ä¤¿¤Á¤Ï·«¤êÊÖ¤·¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¼þÊÕ¤Î»öÂÖ¤ËÇÈµÚ¤·¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ê²á¤®¤À¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï»°½Å¡¦°ËÀª»Ô¤Ç¡¢¡ÖÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¶Ë¤á¤Æµ¿Ìä¤À¡£°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£