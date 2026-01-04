新たな年を迎え、「今年の旅行はどこへ行こう」と期待に胸を膨らませている人も多いのではないでしょうか。温泉大国・日本には、訪れた人の心をつかみ「泊まってよかった！」と満足度の高い滞在を提供する魅力的な宿が数多く点在しています。そこで今回は「温泉宿・ホテル総選挙2025」の結果をもとに、利用者からの評価が特に高かった「総合満足度が高い温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

温泉好きの総合満足度が高い「5つ星の温泉宿」は…

新たな年を迎え、「今年こそどこか遠出したい」と思いながら、こたつでぬくぬく温まっている……という方も多いのではないでしょうか。

「温泉に行く」とひとくちにいっても、温泉街や日帰り風呂、秘湯めぐりなど、実はその選択肢はさまざま。しかし、どうせ行くのであれば、料理・泉質・サービス・景観など総合的に高い評価を得ている「5つ星の温泉宿」で、至高の温泉旅行を楽しむのはいかがでしょう。

そこで今回は、5省庁後援のもと温泉地のランキング企画を実施している「温泉総選挙2025」が行った「温泉宿・ホテル総選挙2025」をもとに、「5つ星の温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：温泉総選挙2025

■エントリー対象者：全国の温泉を持つ宿・ホテル

■エントリー宿・ホテル数：158施設

■エントリー部門：食事、温泉、客室・施設、リピート、サービス、総合評価

■レビュー人数：5,987人

■レビュー項目：「温泉について」「食事について」「サービス、おもてなしについて」「施設、客室について」の4つは「非常に満足している/やや満足している/どちらともいえない/あまり満足していない/全く満足していない/利用していない」の6段階評価。「また来たいと思いますか？」については「是非また来たい/機会があればきたい/どちらともいえない/来たくない」の4段階評価。「総合評価について」は5つ星評価。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位：SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県）

（SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県）／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、鹿児島県鹿児島市にある「SHIROYAMA HOTEL kagoshima」。同所は鹿児島市街地を見渡す標高108mの高台に位置し、桜島と錦江湾を一望できる圧巻のロケーション。地下1,000mから湧き出る良質な温泉を備えた展望露天風呂は、美肌効果も期待できる「美人の湯」として人気を集めています。

客室は全355室・31タイプと多彩で、観光からビジネスまで幅広いニーズに対応。館内には和食・フレンチ・中華など多彩なレストランが揃い、鹿児島産食材を活かした料理や全国的に評価された朝食ビュッフェも楽しめます。

皇室やVIPをもてなしてきた歴史ある迎賓館としての格式高さときめ細やかなホスピタリティで、満足度の高いホテルです。

第2位は、屋久島の絶景を望むホテル

第2位：samana hotel Yakushima（鹿児島県）

（屋久島の海（鹿児島県）／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、鹿児島県熊毛郡屋久島町にある「samana hotel Yakushima」。同所は鹿児島県屋久島町の南東部、雄大なモッチョム岳と大海原に抱かれた“特等席”に位置し、客室やテラスからは圧倒的な絶景を楽しめます。

2024年春にリブランドオープンした館内は洗練されたデザインで、館内BGMには屋久島の自然音を取り入れるなど、五感で島を感じられる工夫が施されています。温泉は源泉かけ流しの「美肌の湯」として知られ、展望風呂や温泉スイートから東シナ海を望む贅沢な湯浴みが可能です。

食事は地元食材を活かしたライブキッチンビュッフェや上質な料理が揃い、屋久島の恵みを存分に堪能できます。自然・温泉・食事・サービスが高次元で融合し、口コミを見ても「次は連泊したい」「すごく気に入った」との口コミ多数。リピーターを生む、人気の施設です。

第1位：亀の井ホテル伊豆高原（静岡県）

（亀の井ホテル伊豆高原 客室からの眺望（静岡県）／PIXTA）

第1位に輝いたのは、静岡県伊東市にある「亀の井ホテル伊豆高原」。高台に位置し、雄大な海と空を一望できる絶好のロケーションが魅力の同所は、全室オーシャンビューの客室から相模灘を望む贅沢な景観を楽しむことができます。

館内には水盤テラスやラウンジがあり、空と海が溶け合うような非日常のひとときを演出。温泉は広々とした大浴場や露天風呂を備え、伊豆高原の自然を感じながら心身を癒せる空間です。

食事は地元食材を活かした創作和食や旬の海鮮料理が提供され、朝食ビュッフェも高評価。さらに、2021年春にリニューアルされた館内はバリアフリーにも対応しており、家族旅行から記念日利用まで幅広く支持されています。

景観・温泉・料理・サービスのすべてが調和し、訪れる人に「また来たい」と思わせる満足度の高い宿です。

評判も納得の「5つ星温泉宿」



「5つ星の温泉宿・ホテル」ランキングTOP3は、亀の井ホテル伊豆高原を筆頭に、samana hotel Yakushima、SHIROYAMA HOTEL kagoshimaとなりました。

3つの宿に共通するのは、最高のロケーションと良質な温泉・地元食材を活かした料理を備えている点。さらに館内設備やサービスの充実度も高く、幅広い世代や目的に対応できる柔軟さを持っています。こうした要素が総合満足度を押し上げ、旅行者に「また訪れたい」と思わせる魅力につながっているようです。

次の休暇は、今回紹介した宿で特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。