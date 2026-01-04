ヤクルト・池山隆寛監督インタビュー（後編）

池山隆寛監督がヤクルトの指揮官として初めて迎えた昨年の秋季キャンプでのこと。そこにあったのは、指示を一方的に与えるのではなく、選手とコーチ、そしてコーチ同士が言葉を交わしながら前に進む姿だった。はたして、池山監督はどんなチームをつくろうとしているのか。



昨年の秋季キャンプで精力的に動いていたヤクルト・池山隆寛監督 photo by Sankei Visual





【打ち勝つ野球を目指したい】

── キャンプ期間中は、選手とコーチがじっくりと対話をしながら練習し、コーチ同士が話し合う光景もたびたび見られました。

池山 自分自身、対話が大事と思って過ごしてきました。「それくらいわかってるだろう」とノーサイン的だった部分をしっかり確認しながらやってほしい。選手たちもコーチたちもお互い理解して前に進まないと、なかなかうまくいかないと思っています。

── 監督就任会見では「元気」という言葉をポイントにあげました。もともとヤクルトはおとなしい選手たちが多いのですが、このキャンプでは監督の選手への"声かけ効果"もあって、日ごとに元気が増していた印象です。

池山 我々は、野球というスポーツを見せるプロ集団です。見に来てくれた人たちに、元気になって帰ってもらわないといけない。なので、我々に元気がなければ、見ている方にもそれが伝わりません。なによりも、チームの元気を取り戻さないことには成績も上がりません。みんなにそういう気持ちを持ってもらえたら、元気はより増していくので、そのための雰囲気づくりが、僕の１年目の役割だと思っています。

── 就任会見では「ダイヤモンドは白紙」と表明されていましたが、秋季キャンプを通じて、その白紙にはどの程度書き込みが進みましたか。ドラフトでは、１位指名の松下歩叶（法大）をはじめ、即戦力が期待される内野手を３人獲得しています。

池山 自分のなかでは、ある程度のシミュレーションはしています。打順についても、「こうかな、ああかな」と考えています。ただ、実際には全員が揃い、ポジションの配置がはっきり見えてきて、初めてそこに重きを置けるものだと思っています。そうなれば、しっかりとしたダイヤモンドができあがり、戦えるチームになると信じています。

── そのなかで、どういう野球をイメージしていますか。

池山 自分は野手出身なので、まずは打ち勝つ野球を目指したい。そして、そのリードをしっかり守りきって勝つのが理想です。ただ、１年間を通して戦うとなると、山あり谷ありで難しさもある。だからこそ、大事な場面でいかに踏ん張れるかが重要だと思っています。

── そういう時こそ、元気さが重要になるということですか。実際、勝っているチームは日本でもメジャーでも、ベンチが活気に溢れてにぎやかですよね。

池山 そうですね。踏ん張りどころで流れを変えてくれるひと振りだったり、プレーだったり......そうした場面で、目に見えない力を発揮してくれるのは、やっぱり元気しかないと思っています（笑）。

【自分が動かなくて済むのが理想】

── 秋季キャンプが終わると、ここから２カ月間のオフシーズンに入ります。

池山 選手たちには、「責任と自覚を持って、（2026年の）２月１日を迎えてほしい」と話しています。このキャンプでは、自主トレにつながる練習を重ねてきましたし、その点については心配していません。

── その２月１日からの春季キャンプは、どんなイメージを持っていますか。

池山 松山キャンプと同じように、全体練習はコンパクトにします。練習の合間の待ち時間を減らし、午後は個別練習に充てる。まずは、これがひとつです。そしてもうひとつが、シーズンを見据えた体づくりです。シーズンに入ると６勤（週に６試合）が続くので、そのためのコンディション調整をしっかり行なっていこうと、新たに取り入れます。さらに、これまでケガ人が多かった点についての検証も含め、キャンプのあり方そのものを、これからも話し合って見直していきます。

── 公式戦ではどんな采配を？

池山 いちばん頼りになるのは選手ですから、本当は自分が動かなくて済むのが理想なんですけどね（笑）。まあ、「動かない」というよりも、そういう選手がたくさんいれば、自然とこちらが動かなくて済む、という意味です。たとえば、エースがしっかりしていて０点に抑えてくれれば、負けない試合ができる。そのためには、チームの柱をつくらなければいけませんし、松山キャンプでは、そうした目的もあって自主性を求めました。僕は、気持ちが体を動かし、考えが技術を生むと思っていますから。

２月は一軍監督として初めて迎えるキャンプインになりますので、自分自身も楽しみにしています。今から心配していては、１年間を乗り切れませんからね。ファンや見ている方がワクワクできるような試合をお見せできるよう、しっかり準備していきたいと思います。



池山隆寛（いけやま・たかひろ）／1965年12月17日生まれ。兵庫県出身。市尼崎高に進学し、３年生の83年夏の甲子園に出場。同年秋のドラフトでヤクルトから２位で指名され入団。入団４年目から頭角を現し、チームの主軸として活躍。強肩・強打の遊撃手としてヤクルト黄金時代を支え、５度のリーグ優勝、４度の日本一を経験。豪快なフルスイングから"ブンブン丸"の愛称で親しまれた。2002年限りで現役を引退。その後、ヤクルト、楽天のコーチを歴任。20年からヤクルトの二軍監督に就任し、26年から一軍監督となる