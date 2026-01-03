田中みな実となにわ男子の大西流星の“ゼロ距離”貴重な2ショットを、マキア編集部公式Instagramが投稿した。

【写真】田中みな実と大西流星、おでと頬が密着するゼロ距離2ショット

■田中みな実と大西流星が“ゼロ距離”

「【マキア限定対談】田中みな実さん×大西流星さん」と題して、田中と大西のツーショット写真を投稿。

画面向かって左には、淡いピンクのチークを乗せた大西。白いシャツにネクタイ、そして手の甲を覆うほどのロング袖のニットジャケットで、田中の肩に手を添えている。

一方の田中は、艶やかな頬にダスティピンクのチークを施した艶出しメーク。花柄のワンピースに髪を束ねて、春を先取りしたコーデで登場。田中と大西は、おでこから頬までをくっつけるほどの“ゼロ距離”で貴重なツーショットを披露。

「美容界のレジェンド的存在の田中みな実さんと、新星・大西流星さんがついにMAQUIA誌面にそろって登場」と、美容好きとして知られる2人の対談が実現したことを報告。「下半期ベスコス受賞アイテムを試しながら、ディープな美容トークが炸裂」と結んだ。

「最高すぎる」「美しいお写真」「眩しすぎる」「圧倒的優勝」と“美容界のレジェンド”の登場に圧倒された様子のコメントが寄せられた他、「お顔が近い！」「勝手にドキドキしてる」「美人姉弟みたい」との声も寄せられた。

■写真：田中みな実と大西流星の2ショット＆ディープな美容対談