戸田恵子、仙台で年の初めの一大事を告白「ありがとう〜伊達さ〜ん！」

女優で声優の戸田恵子が2日に自身のアメブロを更新。仙台で夕食の店探しに困り、お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおに助けを求めたことを明かした。

この日、戸田は冒頭で、声優の山寺宏一が年賀メール用に作成してくれたという画像を公開し「年始のご挨拶文の最後に『子分より』と添えてありました。笑」と仲の良さがうかがえるエピソードを紹介した。

また、今年も正月から仙台でのボランティア活動でスタートしたことを報告し、「お正月の仙台には東日本大震災以降、復興の願いを込め、やなせ先生の想いも乗せてお邪魔しております！」と、約15年続く活動への想いをつづった。

その後、夕食に名物のせり鍋を食べようとしたところ「毎年行ってたお店はとても貴重でしたが、昨年末に予約の電話したら〜ついに今年から休むとな」と予期せぬ事態に見舞われたことを告白。「こりゃ年の初めの一大事！」と焦った戸田は「仕方ない！ここはサンドウィッチマンの伊達さんに泣きついてみよう」と伊達に連絡したことを明かした。

その後、無事に伊達のおかげで店が見つかったといい「流石！やってくれます！おかげ様で、美味しいせり鍋にありついてます！」とせり鍋の食材やワインの写真を公開。「何もかも美味しいお店です。ありがとう〜伊達さ〜ん！今年も愛してま〜す！」と感謝の言葉をつづった。