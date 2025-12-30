嵐の櫻井翔（43）が1日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？新春SP」（深夜0・10）に出演。同番組に出演したことを後悔する場面があった。

櫻井が挑戦したのは「ピンキリ人狼」。食べたものが「高級」か「激安」かを当てる同企画に対して自信を聞かれて「あります」と断言した。

だが、「みかん」「納豆」「ブリの照り焼き」の3問全てを間違え、出演者の中で唯一の全外しとなってしまった。スペシャルゲストとして出演にも関わらずこの結果に、共演者たちからは「櫻井さん…」「あれ?」「ダッサ…」「スペシャルゲストでしょ?」と散々な言われようだった。

これに櫻井は「来なきゃよかったーー」と叫んだ。さらに「うわぁーもう嫌だー」とうなだれ「あーもう…正月からさ…あぁーもぉー」と悔しさを隠し切れなかった。

また、MCのシソンヌ・長谷川忍が「また来てもらいますよ」と繰り返すと、櫻井は「二度と来ねーよ」と拒否。続けて「何だよ。これ…全然分かんねーよ。何だよこれ」と悪態をつきつつ「どれもうめーよ」と伝えた。

そして「もう…今後、何て言うか…心をなくして食事をしたいと思います」と宣言して笑いを誘った。