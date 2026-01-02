『りんごは切ってから食べるもの』と思っている大型犬→丸ごとあげた結果…まさかの反応が12万表示「困り顔がｗ」「しっぽは喜んでて草」と絶賛
飼い主さんから、丸ごとのりんごを渡してもらったラブラドール・レトリバーさん。普段は切ってもらっているので…。育ちの良さが出てしまう、まさかの可愛すぎる反応が話題になっているのです。
「野生の血はないのか…」と言われてしまった、微笑ましい反応を捉えた光景は記事執筆時点で12万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。
【動画：『りんごは切ってから食べるもの』と思っている大型犬→丸ごとあげた結果…まさかの反応】
『丸ごとのりんご』を渡された大型犬
Xアカウント『@yokozuna_lab』に投稿されたのは、ラブラドール・レトリバー「横綱」くんのお姿。この日、飼い主さんは『丸ごとのりんご』を横綱くんに渡してみることにしたのだそう。
大好きなりんごを目の前に、横綱くんの視線は釘付けに…。
育ちの良さが出てしまうまさかの反応に反響
丸ごとのりんごをグイッと差し出されるとしっぽをゆらゆら揺らして嬉しそうにするものの…かじりつくわけでも、りんごに近づくわけでもなかったのだそう。
むしろ『どうぞ』と言われると、困った表情を浮かべたという横綱くん。どうやら、りんごはお母さんが切ってくれて初めて食べられるものだと思っているのだといいます。
『嬉しい…嬉しいけど、このままじゃ食べられないよ』なんて言いたげな、品のある困り顔を見せる横綱くんのお姿は、多くの人々をほっこり和ませることとなったのでした。
この投稿には「箱入り息子くん可愛いねぇ」「ラブラドールに野生の血はないのかなと思うよね」「りんごにビクッとしてるの可愛い」「めっちゃ困り顔たまらん」など多くのコメントが寄せられています。
甘えん坊な箱入り息子くんの日常
2023年5月2日生まれの横綱くんは、とっても甘えん坊で表情豊かな男の子。とにかく家族のことが大好きで、立派な体格とは裏腹にまるで赤ちゃんのような振る舞いを見せてくれることも。
ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らす横綱くんのお姿は、ラブラドール・レトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@yokozuna_lab」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。