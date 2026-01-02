「噂をかき消すタイミング」「本当によかった」サンフレ絶対的守護神の契約更新にファン安堵「最大の補強」
サンフレッチェ広島は１月２日、大迫敬介とJ１百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。
広島ユース出身で、2018年にトップ昇格。翌19シーズンから出番を掴み、日本代表に名を連ねる守護神は25シーズンも不動のレギュラーとして奮闘。全38試合にフルタイム出場した。
クラブの公式Xでも“残留”が伝えられると、「噂をかき消すかのようなタイミングw」「よかった、本当によかった」「最大の補強」「今年も頼みます」「偉大なる紫と日の丸の守護神」「W杯で大活躍して胸を張って海外挑戦かな」といった声があがった。
なお、同じタイミングでクラブはFW井上愛簾の松本山雅FCへの期限付き移籍もリリースしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
