ゲッターズ飯田さんが占う＜2026年の運勢＞。幸運＆要注意タイプ、開運行動をチェック！
2026年のあなたの運勢を、芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんが大予想！ まずは「五星三心（ごせいさんしん）占い」で自分のタイプをチェック（タイプの調べ方つき）。ページ内のリンクから、タイプ別に分けて占い結果を紹介します。さらに「幸運＆要注意タイプ」と、運がよくなる言葉も教えてもらいました。
星三心（ごせいさんしん）占いとは…
「五星三心占い」は8万人以上を占ってきたゲッターズ飯田さんがこれまでのデータをもとに四柱推命や西洋占星術などをかけ合わせたオリジナルの占い。生年月日によって人を12のタイプに分類し、性格や運気を読み解きます。
自分がどのタイプに当てはまるかチェックして2026年の行動に活かしましょう！
五星三心タイプの調べ方
（1）【表1】で、自分の生まれた年と月の交差する位置の数字を調べ、その数字に生まれた日をたす。61以上になった場合は、その数字から60を引く。
（2）当てはまる数字を【表2】で探し、生まれた西暦が偶数か奇数かによってタイプを判断する。
例：1984年10月26日生まれの場合、【表1】で交差している数字が4なので、26をたして30になります。生まれた西暦が偶数なので、【表2】で探すと「金の鳳凰座」だとわかります。
【表1】
1928年（昭和3年）〜1965年（昭和40年）生まれはこちら
1966年（昭和41年）〜2003年（平成15年）生まれはこちら
※この表のなかに自分の生まれた年がなかった方は、大変お手数ですがゲッターズ飯田さんの公式サイトからお調べください。
【表2】
この表を使って、自分のタイプをチェックしてみてください。
※生まれ年は、西暦の方でご判断ください
2026年の幸運タイプ
2026年、幸運な3タイプは？
●銀のインディアン座
年はまさに最高の運気の年。「いい流れをつかむには積極的な行動が大事。
「『面倒くさい』という気持ちに負けず、誘われた場所にはできるだけ顔を出し、交友関係を広げて」（ゲッターズ飯田さん、以下同）
●金の羅針盤座
来の力を発揮できるようになり、毎日が楽しくなるとき。
「今後の運命を左右するできごとや出会いにも恵まれそう。諦めかけていた夢に再挑戦するチャンスも巡ってきます」
●金のイルカ座
年にわたる低迷期をようやく抜けて、絶好調の5年間がスタートします。
「なにごとも自信をもって取り組んで。自分が主人公になったくらいの気持ちで過ごすといいでしょう」
2026年の要注意タイプ
2026年注意が必要なタイプは？ 意識すべきポイントを知っておけば、運気の流れはぐんと好転するはず。
●銀の鳳凰座
とりの時間を大切にするタイプですが、今年は人との関わりが運を動かします。
「ただし相手選びは慎重に。人と組むときは信頼できる相手を選び、無理に長く続けないこと」
●金の鳳凰座
れの言葉を信じるかをしっかり見きわめたいとき。
「目先の得にとらわれると同じ失敗を繰り返してしまうかも。英語など新しいことを学ぶことで、悪い流れを遠ざけられます」
●銀の時計座
人に執着しやすいタイプですが、今年は人間関係に区切りがつくタイミング。
「年齢にそぐわない趣味や装いを好んでいた人は、“今の自分にふさわしいもの”へとシフトして」
大バズリ中！ゲッターズ飯田さんの運がよくなる言葉
“感謝と好奇心のある人に運は味方する”
“運は「自分は運がいい」と言う人に集まるもの”
“学び続ける人は心も見た目も若い”
名言を日々発信しているゲッターズさんのX(@getters_iida)から反響の大きかったものを厳選。前向きな言葉を味方につければ、運気も上がるはず！