Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¡ÊÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤Î·×107.5km¡Ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤¦¡Ö2¶è¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È»³¡É¤ò¶î¤±¾å¤ë5¶è¡Ê20.8km¡Ë¤òµó¤²¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤ÎÉ¸¹â¤ÏÌó35m¡£¤½¤³¤«¤é¹ñÆ»1¹æÀþºÇ¹âÃÏÅÀ¡ÊÉ¸¹â874m¡Ë¤Þ¤ÇÌó16km¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±ýÏ©¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë5¶è¤Ï¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¿¡£
2026Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤â»³¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£
½Ð¾ìÂç³Ø¤Î21¿Í¡Ê´¬Æ¬Ï¢¹ç´Þ¤à¡Ë¤Î¡È¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¡É¤Î¤Ê¤«¤Çº£²ó¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤¬Áá°ðÅÄÂç¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤À¡£1Ç¯»þ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê5¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢1»þ´Ö12Ê¬12ÉÃ¤Î¶è´Ö6°Ì¤È¹¥Áö¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹©Æ£¿·°ì¤ËÌ¾Á°¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥Ê¥ó¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤«¤é¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡È³ØÀ¸À¤³¦°ì¡É¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£º£²ó¤Î5¶è¤Ç¤Ï¶è´Ö¾Þ¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¬¥Í»Ñ¤¬ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¹©Æ£¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÎ¦¾åÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ³Ø»þÂå¡¢ÂîµåÉô¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¾ì½ê¤¬³Ø¹»¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¸øÌ±´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
ÂîµåÉô¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ã´Ç¤¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ¦¾åÉô¤Î¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿±ï¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¡£ÂîµåÉô¤¬ÂÎ°é´Û¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
È¬ÀéÂå¾¾±¢¹â¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤5000m¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤â¾å¤ê´ðÄ´¤Î3¶è¤ò2Ç¯Ï¢Â³¡Ê¶è´Ö6°Ì¡¢Æ±5°Ì¡Ë¤Ç¹¥Áö¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁªÈ´¡×¤ÇÁáÂç¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1Ç¯»þ¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½Ð±À±ØÅÁ¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¡ÈºÃÀÞ¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð±À¤Ï4¶è¤Ç´ØÅìÀªºÇ²¼°Ì¡Ê¶è´Ö9°Ì¡Ë¡£Âç³Ø±ØÅÁ¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯Á´ÆüËÜ¤Ï4¶è¤Ç¶è´Ö13°Ì¡£¥Á¡¼¥à½ç°Ì¤ò3°Ì¤«¤é8°Ì¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¡ÖÅ·ºÍ¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¤¤¿
¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ø¥³¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹©Æ£¤Ï»³¤Ç¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÈ¢º¬5¶è¤ò¹¥Áö¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï²÷¿Ê·â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤ÎºÇ½ª6¶è¤Ç¶è´Ö2°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤â¥¢¥ó¥«¡¼¡Ê8¶è¡Ë¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¶è´Ö3°Ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï5¶è¡Ê¶è´Ö2°Ì¡Ë¤Ç6°Ì¤«¤é3°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ëFISU¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÅ·ºÍ¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ÈÉ½¤µ¤ì¤¿ÂçÀèÇÚ¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÁáÂç±ØÅÁ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁÍ¥¾¡¡Ê2011Ç¯¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÏÊÕ¹¯¹¬¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿8¶è¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤ò30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£3Âç±ØÅÁ¤Ç½é¤Î¶è´Ö¾Þ¤Ç¤¹¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2Ç¯Á°¤ÎºÃÀÞ¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤µ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë5¶è¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤Ê¹©Æ£¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¶è´Ö¿·µÏ¿¡×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÎÂÐºö¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê
3²óÌÜ¤Î5¶è¤ò¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Î¶¯²½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö5¶è¤Î¶¯²½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»³¾å¤ê¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤ò¤¹¤ë¤è¤êÊ¿ÃÏ¤ÎÁöÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í»ÀÁÇÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·¹¼Ð¤¬¤¤Ä¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÂ©¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²áµî2²ó¤Î5¶èÂÎ¸³¤Ç¡È¹¶¤áÊý¡É¤â½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÝÂê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊ¿Âæ¤«¤é¾®Í¯±à¤ÎÄêÅÀ´Ö¡£ÆÃ¤ËµÜ¥Î²¼¤ò²á¤®¤¿¸å¤Îºä¤¬°ìÈÖ²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ëÀ¾Âç¡¦»³ËÜÍ£æÆÁª¼ê¡Ê¸½¡¦SUBARU¡¢2023¡Á24Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç5¶è¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö»³¤ÎÍÅÀº¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡Ë¤È¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Ç30ÉÃ¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ä¤¤·¹¼Ð¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶è´Ö¿·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢68Ê¬Âæ¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2023Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢1»þ´Ö9Ê¬14ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿»³ËÜÍ£æÆ¤Ï¡¢ÂçÊ¿Âæ¡Ê7.0kmÃÏÅÀ¡Ë¤«¤é¾®Í¯±àÁ°¡Ê11.7kmÃÏÅÀ¡Ë¤Î4.7km¤ò16Ê¬35ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹©Æ£¤ÏÁ°¡¹²ó¤¬17Ê¬39ÉÃ¡¢Á°²ó¤¬17Ê¬08ÉÃ¡£»³ËÜ¤È¤Ï33ÉÃº¹¤Î³«¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ã±½ã·×»»¤À¤¬¡¢²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¿Âæ¤È¾®Í°±àÁ°¤Î4.7km¤ò30ÉÃÃ»½Ì¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î16.1km¤òÁ°²ó¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶è´Ö¥¿¥¤¥à¤Ï1»þ´Ö9Ê¬01ÉÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£2025Ç¯Âç²ñ¤ÇÀÄ³ØÂç¡¦¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬¼ùÎ©¤·¤¿1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö8Ê¬Âæ¤Î²ÄÇ½À¤â¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¡È±ýÏ©V¡É¤ÎÆñÌä¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
º£µ¨¤ÎÁáÂç¤ÏÁ°É¾È½¤¬¹â¤¤¡£
ºòÇ¯10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¾¯¿ôÀº±Ô¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÅÁ¼ç¾¡¦»³¸ýÃÒµ¬¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÏÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Î1500m¤È5000m¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ëÃæÄ¹µ÷Î¥2´§¤òÃ£À®¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ1¶è¤Ç¶è´ÖµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¤äÁ°²ó3¶è¤ò¶è´Ö3°Ì¤È¹¥Áö¤·¤¿»³¸ý½×Ê¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¤¤¤ë¡£
²ÖÅÄ¾¡É§±ØÅÁ´ÆÆÄ¤Ï¡È±ýÏ©V¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ò4Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÈ¾Ê¬¡¢çÃ»é¡Ê¥¨¥ó¥¸¡Ë¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¶è¤Ë¤ÏÌ¾ÃµÄå¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆñÌä¤ò²ò·è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¸åÈ¾¡ÊÉüÏ©¡Ë¤ÎµÕÅ¾¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢±ýÏ©¤ÎÃù¶â¤Ç¤¤¤«¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£µ¨¤ÏÀèÆ¬¤Î·Ê¿§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Âè1Ãæ·Ñ¼Ö¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È¿·¿Í3¿Í¤Î²ÃÆþ¤ÇÁáÂç»þÂåÅþÍè¤«
²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¡£¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜ¿Í¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ç¿Í¸ø¥³¥Ê¥ó¤¬¤¹¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ë2Ç¯»þ¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓÅª¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤ä¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Õ¥¡¥é¡¼¤é¶¯¤¤Áª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤â¡Ø»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡Ù¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤³èÌö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤ª2011Ç¯°ÊÍè¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÉüÏ©¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤Ï5°Ì¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤®¶è´Ö¤Ç¾å°Ì4Âç³Ø¡Ê¶ðß·¡¢Ãæ±û¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¡¢Ô¢ÕÜ±¡¡Ë¤Èº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉüÏ©¤òÁö¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ê³µ¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢Áá°ðÅÄ¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡È¿äÍý¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ø¤¤ÆÁáÂç¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯3¿Í¤ÎÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¿·¿Í¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤À¡£
12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Î1¶è¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÎëÌÚÎ°°ý¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤òÂçÉý¹¹¿·¤¹¤ë28Ê¬20ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áý»ÒÍÛÂÀ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¹â¡Ë¡¢Æ±2°Ì¤Î¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÀ¾ÏÆ¹©¡Ë¡¢Æ±3°Ì¤ÎËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â¡Ë¡£¹â¹»Ä¹µ÷Î¥³¦¤ÎBIG3¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£¹©Æ£¤¬ºÇ½ª³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ïº£µ¨°Ê¾å¤ÎÀïÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£
È¢º¬±ØÅÁ¸å¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤¬Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤À¤È¤¤¤¦»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¤Ï¼¡¡¹¤ÈÆñÌä¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
