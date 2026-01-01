

本予告キャプチャ（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社

劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が、公開から103日間（9/19〜12/30）で、観客動員数655.8万人、興行収入100.1億円を突破した。原作者・藤本タツキ氏、キャストからお祝いコメントが到着した。

原作はシリーズ累計発行部数 3,400万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキ。

2022年には、アニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作の TV アニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。

そして今回、ファンからの人気も厚く、TVシリーズの最終回からつながる物語、【エピソード「レゼ篇」】が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPA アニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。

2025年12月21日には、「ジャンプフェスタ 2026」で、チェンソーマンステージが開催。「レゼ篇」の続編となる「チェンソーマン 刺客篇」の制作が決定。さらに、米津玄師が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」を『第76回 NHK紅白歌合戦』で初披露した。

そんな本作が公開から103日間（9/19〜12/30）で、観客動員数 655.8 万人、興行収入100.1億円を突破。

原作者：藤本タツキコメント

デンジ役：戸谷菊之介コメント

マキマ役：楠木ともりコメント

早川アキ役：坂田将吾コメント

レゼ役：上田麗奈コメント

たくさん見てくれてありがとうございました！まだ今でもずっと引きずっています！こんなに多くの皆さんに「レゼ篇」を楽しんでいただいて、めちゃくちゃ嬉しいですし、僕たちも頑張って良かったなと思ってます！これからもまだまだ上映あると思いますんで、引き続き、よろしくお願いします！！素直に嬉しくて！観てくださった皆さんと分かち合いたい気持ちでいっぱいです。たくさんの方に届いたという何よりの証拠だと思うので、お楽しみいただけたこと、とっても嬉しく思います！吉原監督をはじめとした数えきれないほどの作り手の皆様が注いだ並々ならぬ熱量に応えられるよう、全力でアフレコに臨みました。その現場で感じていた皆様の熱量の大きさから、いずれその時が来るだろうとも感じていましたが、『チェンソーマン レゼ篇』が興行収入100億円を突破したと聞き、改めてとても感慨深く、嬉しい気持ちでいっぱいです。作り手の皆さんの熱量をアフレコの時から感じていました。本当に魂を込めて、たくさんの時間をかけて、一つ一つ丁寧にくださっていたので、その思いごと全部皆さんに受け取っていただけたんだなというのがすごく嬉しいですし、タツキ先生の仰っていた「レゼという存在が残って欲しい」というその願いもきっと叶ったんじゃないかと思います。