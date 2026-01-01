憧れの「21」を背負い新章へ 大竹耕太郎が見据える2026年「キャリアハイと最多勝」【vol.3】
新たな背番号を選んだ大竹が心機一転、新シーズンに挑む(C)Getty Images
移籍3年目のシーズンを終えた阪神・大竹耕太郎が1年間を振り返ってくれた。全3回にわたり、その模様を伝えていく。最終第3回は2026年シーズンについてだ。
2026年の大竹に関して、まず触れたいのは背番号の変更だ。2年間つけてきた「49」から「21」になる。これにはやはり“憧れの存在”が関係していた。
「初めて見た野球の試合で投げていたのが和田さん。そこからずっと和田さんのファンという感じで」
和田毅。ダイエー・ソフトバンクで長年主戦を張った左腕で、大竹にとっては早稲田大〜ソフトバンクの大先輩にあたる。和田の代名詞「21」を背負いたかったのだ。
「ホークスにいたときは和田さんが引退されたら自分が21番を付けたいと思っていました。今こうしてタイガースでプレーしていますけど、2024年オフに21番が空いたので、そのタイミングで付けたいとお願いしました」
21番への変更は決まっているが、本人にまだ実感はないという。春季キャンプでユニフォームを受け取った時に「ちょっとは湧いてくるかな」と心待ちにしている。
ちなみに、今回の背番号変更は藤川球児監督の言葉も背中を押してくれたという。
「藤川監督が取材やテレビのインタビューで言っていたんですけど、『常に変化して進んでいくことが大事』だと。その感覚は野球をやっている以上、最後まで持ち続けたいので。番号もその要素の一つというか、変わっていく、一段階上がっていく気持ちの表れかなと思います」
新たなフェーズに入ろうとする大竹に、2026年シーズンの目標を聞いた。
「一番はケガをしないこと。オフはどこかに歪みが来ないような身体の使い方を意識しています。ケガをせずに1年間できれば、自ずと結果はついてくるし、全ての数字でキャリアハイを出せる。タイトルを獲りたいと思っています」
オフは「和田塾」と呼ばれる和田氏主宰のメンバーで自主トレを行う。今オフからは大竹と小島和哉（ロッテ）がメインとなり、メンバーを引っ張る。1月は長崎で自主トレの予定だ。
一番獲りたいタイトルは最多勝だという。その心は？
「昨今は勝ち負けじゃない風潮もありますし、意味もわかります。でも、なんだかんだ自分が登板した試合でどれだけ勝っているか。勝っている状態でマウンドに立ち続けることや、勝ち越すまでしっかり投げられるかどうか。そこにこだわりたい」
チームは連覇へのチャレンジとなる。2リーグ制以降では未踏の領域となる偉業に、タイガースはどう挑んでいくのか。
「チームは23、24年の時よりも強くなっている。その中で25年は輪の中心にいられなかったので、次はど真ん中にいられる活躍をしたい。自分がしっかり投げて勝てばより優勝に近づく。チームにおいて自分に対してのニーズに応えられるよう、監督の方針や思いを汲み取りながらやっていきたいです」
歓喜の輪の中心で破顔する背番号21の姿を見られるか。また新たな1年が始まる。
[文/構成:尾張はじめ]