「響け！ユーフォニアム」川島緑輝役、「BanG Dream！」松原花音役などで知られる声優・豊田萌絵（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。昨年末をもって所属事務所「スタイルキューブ」を退所し、26年元日から「響」に所属することを報告した。

豊田は「関係者の皆さま 応援してくださっている皆さまへ」と題した文書を掲載し「2025年12月31日をもちまして、長年お世話になりましたスタイルキューブを退所することとなりました」と報告した。

「約13年間スタイルキューブにて、本当に多くのことを学ばせていただきました。ここで出会ったすべてのご縁や時間が、今の私をつくってくれたと感じています。感謝の気持ちを忘れずに、これからも精進して参ります。温かく送り出してくださったことに、心より感謝申し上げます」と前所属事務所への感謝を記し、「ご縁をいただき、2026年1月1日より声優事務所響に所属させていただくことになりました」とも伝えた。

「初心に立ち返り、一つ一つのお仕事により誠実に向き合い、これからも成長していけるよう努めてまいります。今後とも変わらぬご指導ご類撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけていた。