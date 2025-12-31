¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀ±Ìî¸»¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¼ê¤Ë²Î¤¦¡¡¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é¡ÖÁÏÂ¤¡×ÈäÏª¡¡¡ÖÄ¾ÀÜ¡ª¡×¥Ý¡¼¥º¡õ¡Ö¥Þ¥ê¥ª¡×¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤â
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡²»³Ú²È¤ÎÀ±Ìî¸»¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÅÐ¾ì¡£µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é¡ÖÁÏÂ¤¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À±Ìî¤Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢Æ±½ê¤«¤é²Î¾§¡£2015Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Å·Æ²¡¦´äÅÄÁï¤µ¤ó¤¬À¸Á°¡¢Æ°²èÆâ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¾ÀÜ¡ª¡×¥Ý¡¼¥º¤â¤·¤Ã¤«¤êÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤âÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò¼ê¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ø¤Î¿è¤Ê±é½Ð¤ÈÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÀ±Ìî¸»¤Ç¤·¤¿¡ªÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
