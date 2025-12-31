¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢²øÊª¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¡È174ÉÃ¡ÉTKOÉé¤±¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤ºÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè15»î¹ç¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬1¥é¥¦¥ó¥É2Ê¬54ÉÃTKO¾¡¤Á¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£Ä«ÁÒ¤ÏÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ìÂà¾ì
²¦¼Ô¤ÎÀë¸À¤É¤ª¤ê1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁá´ü·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï1¥é¥¦¥ó¥É2Ê¬54ÉÃ¤Ç·è¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÌ¤Íè¥³ー¥ë¡×¤¬¶Á¤¯¥¢¥êー¥Ê¡£Î¾¼Ô¡¢¥¥Ã¥¯¤ÇÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡£¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï²¿ÅÙ¤âÄ«ÁÒ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÃ¡¤¤Ä¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Î±þ½·¡£
¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î½Å¤¤¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ËÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä«ÁÒ¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥êー¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ä«ÁÒ¤Ï¥ê¥ó¥°¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï16¾¡ÌµÇÔ¡Ê16KO¡¿°ìËÜ¡Ë¤Î¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡£2024Ç¯6·î¤ÎRIZIN»²Àï¤«¤é6Ï¢¾¡¤È¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â2¥é¥¦¥ó¥É°ÊÆâ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£