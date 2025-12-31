ÄëµþÄ¹²¬¡¢¡ÈÅÚÃÅ¾ì2È¯¡É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤PKÀïÀ©¤¹¡ª¡¡¹âÀî³Ø±à¤È¤Î·ãÆ®ÆÍÇË¤ÇÁª¼ê¸¢3²óÀï¤Ø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤ÈÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¸©Âç²ñ¤ò7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ÄÌ»»31²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¹âÀî³Ø±à¡£·Þ¤¨¤¿½éÀï¤Ç¤ÏÊ¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ò3¡Ý0¤Î´°¾¡¤Ç²¼¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î2²óÀï¿Ê½Ð¤òÄÏ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê11²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤àÄëµþÄ¹²¬¡£Á°²ó½Ð¾ì»þ¤Ï2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè99²óÂç²ñ°ÊÍè¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Ï38Ê¬¤Ë¹âÀî³Ø±à¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¼«¿Ø¤ÇµÜ¾ëÂÀÏº¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¹âÀî³Ø±à¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë°Ü¹Ô¡£²Æ£°¡·î¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢±¦Â¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¾±»Ê»Öå«¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹âÀî³Ø±à¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¹âÀî³Ø±à¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿²Æ£¤ÏÃ»¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¡¢ÌðÌîÂÀÍÛ¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏGK¤ÎÆ¬¾å¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¹âÀî³Ø±à¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¿åß·Æá·î¤¬È¿·â¤Î1ÅÀ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1Ê¬¸å¡¢Áê¼ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÏÂ¿©ÍÛ¸þ¤¬±¦Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£GK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò»ù»³²íµ©¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡Éé¤Ï2¡Ý2¤ÇPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£¸å¹¶¤Î¹âÀî³Ø±à¤Ï1¿ÍÌÜ¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢Àè¹¶¤ÎÄëµþÄ¹²¬¤â4¿ÍÌÜ¤¬¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹âÀî³Ø±à¤Î5¿ÍÌÜ¤òÌ³¤á¤ë¸¶ÅÄæÆ¸÷¤Î¥¥Ã¥¯¤òGKÃç¼·Íþ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÄëµþÄ¹²¬¤¬PKÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÄëµþÄ¹²¬¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¡¢3²óÀï¤Ç¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¹âÀî³Ø±à¡¡2¡Ý2¡ÊPKÀï¡§3¡Ý4¡Ë¡¡ÄëµþÄ¹²¬
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡38Ê¬¡¡¾±»Ê»Öå«¡Ê¹âÀî³Ø±à¡Ë
2¡Ý0¡¡40¡Ü1Ê¬¡¡²Æ£°¡·î¡Ê¹âÀî³Ø±à¡Ë
2¡Ý1¡¡80¡Ü1Ê¬¡¡¿åß·Æá·î¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
2¡Ý2¡¡80¡Ü2Ê¬¡¡»ù»³²íµ©¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
¡¡»³¸ý¸©Âç²ñ¤ò7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ÄÌ»»31²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¹âÀî³Ø±à¡£·Þ¤¨¤¿½éÀï¤Ç¤ÏÊ¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ò3¡Ý0¤Î´°¾¡¤Ç²¼¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î2²óÀï¿Ê½Ð¤òÄÏ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê11²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤àÄëµþÄ¹²¬¡£Á°²ó½Ð¾ì»þ¤Ï2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè99²óÂç²ñ°ÊÍè¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¹âÀî³Ø±à¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿²Æ£¤ÏÃ»¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¡¢ÌðÌîÂÀÍÛ¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏGK¤ÎÆ¬¾å¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¹âÀî³Ø±à¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¿åß·Æá·î¤¬È¿·â¤Î1ÅÀ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1Ê¬¸å¡¢Áê¼ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÏÂ¿©ÍÛ¸þ¤¬±¦Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£GK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò»ù»³²íµ©¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡Éé¤Ï2¡Ý2¤ÇPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£¸å¹¶¤Î¹âÀî³Ø±à¤Ï1¿ÍÌÜ¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢Àè¹¶¤ÎÄëµþÄ¹²¬¤â4¿ÍÌÜ¤¬¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹âÀî³Ø±à¤Î5¿ÍÌÜ¤òÌ³¤á¤ë¸¶ÅÄæÆ¸÷¤Î¥¥Ã¥¯¤òGKÃç¼·Íþ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÄëµþÄ¹²¬¤¬PKÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÄëµþÄ¹²¬¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¡¢3²óÀï¤Ç¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¹âÀî³Ø±à¡¡2¡Ý2¡ÊPKÀï¡§3¡Ý4¡Ë¡¡ÄëµþÄ¹²¬
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡38Ê¬¡¡¾±»Ê»Öå«¡Ê¹âÀî³Ø±à¡Ë
2¡Ý0¡¡40¡Ü1Ê¬¡¡²Æ£°¡·î¡Ê¹âÀî³Ø±à¡Ë
2¡Ý1¡¡80¡Ü1Ê¬¡¡¿åß·Æá·î¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
2¡Ý2¡¡80¡Ü2Ê¬¡¡»ù»³²íµ©¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë