¾¼ÏÂ¤Î²ÈÅÅ¤Ï¤Ê¤¼²«ÎÐ¿§¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¥·¥ãー¥×¤¬ÌÀ¤«¤¹ÇúÈ¯ÅªÎ®¹Ô¤ÎÍýÍ³¤È¡È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¿§¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Õ³°¤Ê»ö¼Â

2025Ç¯¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤È¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¡ÖT&DÊÝ¸±¥°¥ëー¥× ¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àï¸å¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤âÅÅ²½À½ÉÊ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È´ñÌ¯¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª1970Ç¯Âå¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÝ½üµ¡¤ÎÆÈÁÏÅª¤¹¤®¤ë¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
ÎäÂ¢¸Ë¡¦ÁÝ½üµ¡¡¦ÀöÂõµ¡¡¦ÀðÉ÷µ¡¡Ä¡Ä²«ÎÐ¿§¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î²ÈÅÅ
¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¯ー¥éー¡¦ÎäÂ¢¸Ë¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÀöÂõµ¡¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö3C¡×¡Ö3¼ï¤Î¿À´ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤âÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅ²½À½ÉÊ¤¬°ìÈÌ²ÈÄí¤ËÉáµÚ¤·¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¡Ö¥ì¥È¥í²ÈÅÅ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤«¤éº£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾¼ÏÂ¤Î²ÈÅÅ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Êµ¡Ç½¤äÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à°Ê³°¤Ë¤â¡È¤¢¤ëÆÃÄ§¡É¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²«ÎÐ¿§¤¬¤ä¤±¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¼ÂºÝ¤ËÂç¼ê²ÈÅÅ¥áー¥«ー¡¦¥·¥ãー¥×¤¬1978Ç¯½©¤Ë½Ð¤·¤¿¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢2¼ïÎà¤ÎÁÝ½üµ¡¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²«ÎÐ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¥«¥¿¥í¥°¤ÎÀöÂõµ¡¤Î¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â2¼ïÎà¤ÎÀöÂõµ¡¤Ç²«ÎÐ¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÅÅ¤Ï¥·¥ë¥Ðー¤ä¹õ¡¦Çò¤¬ÄêÈÖ¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÅö»þ¤Ï²«ÎÐ¿§¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢1966Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿½éÂå¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤â¡¢ÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ùー¥¿¥«¥×¥»¥ë¤ÏÇö¤¤²«ÎÐ¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ðー¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÅö»þ¤ÎÎ®¹Ô¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï´ñÌ¯¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡È²«ÎÐ¿§²ÈÅÅ¤À¤é¤±¡É¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¾¼ÏÂ²ÈÅÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ý½¸¤·¡¢¡ØALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡Ù¤Û¤«Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ËÂß¤·½Ð¤·¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾¼ÏÂ¥Ï¥¦¥¹¡Ù±¿±Ä¤ÎÉÚ±Ê½á»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ï²ÖÊÁ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¿§¤È¤·¤Æ²«ÎÐ¿§¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÎÐ¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÌÚ¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ê¤É¼«Á³¤Î¿§¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÃÖ¤¯¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¤â¡¢ÎÐ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤ì¤È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤·¤«¤ê¡¢Ãå¿§µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤âÎÐ¤ÏÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¡¦²«¡¦ÀÄ¤Î¸¶¿§¤«¤éº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÀÖ¤äÎÐ¤Î¤â¤Î¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÎÐ¤¬ÆÃ¤Ë¥¦¥±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÉÚ±Ê»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö²«ÎÐ¿§¡×¤Ç°ì¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤!? ¡Ö¤Þ¤º¼«Æ°¼Ö¤«¤é¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¤³¤ÎÀâ¤ò¼õ¤±¡¢Àï¸å¤«¤éÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ²ÈÅÅ¥áー¥«ー¡¦¥·¥ãー¥×¤Ë¡¢¤Ê¤¼Åö»þ¤Î²ÈÅÅ¤Ë²«ÎÐ¿§¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö1970Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¸ø³²ÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÂçÃÏ¤ä¿¢Êª¤Ê¤É¤Î¼«Á³Êª¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿§¡Ø¥¢ー¥¹¥«¥éー¡Ù¤¬Î®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼«Á³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉÚ±Ê»á¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤«¤é²«ÎÐ¿§¤Î²ÈÅÅ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1977Ç¯¤Ë¥·¥ãー¥×¤¬È¯Çä¤·¤¿¡Ø3¥É¥¢¡¦¥¢¥é¥¹¥«¡Ù¤¬¡¢ÎÐ¿§¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÎÐ¿§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²ÈÅÅ¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿§¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤êÎÐ¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢ÁÝ½üµ¡¤äÀöÂõµ¡¡¢¿æÈÓ´ï¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë²ÈÅÅ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²«ÎÐ¿§¤¬ÇÑ¤ì¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ë¥Ðー¤äÇò¹õ¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï°ìµ¤¤Ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅÉÁõ¹ÝÈÄµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿§¹ç¤¤¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ËÉ±øÀ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥â¥Î¥¯¥í¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥â¥Î¥¯¥í¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§¹ç¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£ÉÚ±Ê»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²«ÎÐ¿§¤Î¾¼ÏÂ²ÈÅÅ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÅö¥µ¥¤¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¿§¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥éー¤Ï¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îò»ËÅª¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤Ë¤Þ¤º¼«Æ°¼Ö¤«¤é¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¤è¤¦¤ÊÇö¤¤ÎÐ¤¬Î®¹Ô¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é10Ç¯¤°¤é¤¤ÃÙ¤ì¤Æ¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯Á°¸å¤Ë¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿²«ÎÐ¿§¤Î²ÈÅÅ¤¬Î®¹Ô¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡È¾¼ÏÂ¥«¥éー¡É¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¸Å¤¹¤®¤Æ»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤ê¡¢¼Ö¤ä²ÈÅÅ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿Çö¤¤²«ÎÐ¤Î¡È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¿§¡É¤Ë¡¢¸µ¥Í¥¿¤äÀè¶î¤±¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÚ±Ê»á¤Î»ä¸«¤È¤·¤Æ¡Ö¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥ß¥¼¥Ã¥È¤È¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÇöÎÐ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Â³¤¤¤Æ¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¼ÖÂÎ¤ËÇöÎÐ¿§¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡×¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢»þÂå¤¬¸Å¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ²óÅú¤Ç¤¤ëÁÇºà¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¾Ú¸À¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö°Õ¾¢¾å¤Î¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¡¦»þÂåÇØ·Ê¡¦ÍÑÅÓ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½éÂå¥ß¥¼¥Ã¥È¡Ê1957Ç¯È¯Çä¡Ë¤Ï¾¦Å¹¡¦¹Ô¾¦¡¦ÇÛÃ£¤Ê¤É¤òÃ´¤¦»°ÎØ¤Î¼ÂÍÑ¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¡¦°Ò°µ´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¥°¥êー¥ó·Ï¤¬ºÇÅ¬¤Ê¿§¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1950Ç¯Âå¤Ï¤Þ¤ÀÅÉÎÁ¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¹âµé¤Ê¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¥Í¥¤¥Óー¤ä¹õ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÐ·ÏÅÉÎÁ¤ÏÂÑ¸õÀ¤¬¹â¤¯¡¢¿§¥à¥é¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä´Ã£¡¦¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç°ÂÄê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÎÌ»º¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥È¤¬°ÂÄê¤·¡¢±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¼ïÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥ß¥¼¥Ã¥È¤¬°ì¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ãÁð¿§¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î¥Èー¥¹¥¿ー ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¡¦¥¿ー¥³¥¤¥º¥Ö¥ëー¡¦¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥°¥êー¥ó¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿²«ÎÐ¿§¤Î²ÈÅÅ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤¬²¿¼þ¤â¤·¤Æ¡¢º£¤Î¼ã¤¤¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡È²«ÎÐ¿§¡á¸Å½¤¤¡É¤È·É±ó¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡È¾¼ÏÂ¤Ï±ó¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤±¤ê¡É¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²ÈÅÅ¤ÎÎ®¹Ô¿§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤à¤·¤í²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¡©
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µ×ÊÝ¿µ