Âç¤ß¤½¤«¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Î»öÌ³½êÂà½êÁê¼¡¤°¡¡¡Ö¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡×À¶¿åÍýº»¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÀ¶¿åÍýº»¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó15Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¡ÖËÜÆü2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡À¶¿å¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡×¥í¥Ó¥ó¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¹õ°æÈþÎ¤¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¡¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥¥å¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡¢¡Ö¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡×¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¡Ö¤ª¤·¤ê¤¿¤ó¤Æ¤¤¡×¤¹¤º¡¢±Ç²è¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¡Ê´°Á´ÈÇ¿·Ï¿¡Ë¥Þ¥Á¥ë¥À¡¦¥é¥ó¥É¡¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤Î±§»³Îè²Ã¤â¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÍÂ¤«¤ê¤«¤é¿ô¤¨¤Æ11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯ºÂ¡¡±Ç²èÊüÁ÷¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡4Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×ÍÕ·îÎøÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè5Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤òÇ¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡25Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡×»°±º³¦Ìò¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ SideM¡×²¬Â¼Ä¾±ûÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÌðÌî¾©¸ã¤âÇ¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìó13Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡