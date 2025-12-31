¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÄÀÐÇËÌÐ»á¡¢¡Ö¥Õ¥¸¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ë¼óÁê¡ÖºÆÅÐÈÄ¡×¤òÌä¤ï¤ìÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤«¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥Ð¥«¼Ô¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬£³£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«ÎóÅç½ÄÃÇ£Ì£É£Ö£Å¡¡·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó£²£°£²£´¡×¡Ê¸áÁ°£¶»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¤ß¤½¤«Ä«¤ÎÄêÈÖ¡¢·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ÀÐÇË»á¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤¬£±£°·î£²£±Æü¤Ë¼óÁê¤òÂàÇ¤¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡ÖÀèÆü¤ÎÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁíÍý¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ä¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤«¸À¤¦¤È¡Ø¤³¤Î¥Ð¥«¼Ô¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤À¤±¤É¤Í¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤À¤±¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤â»²µÄ±¡µÄ°÷¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£