THE ALFEE¡¦¹â¸«Âô¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âç¾Þ2025¡×¥¿¥«¥ß¡¼¤ÎÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç·èÄê¡ª3ºîÉÊ¤Ï¡Ä¡©
Âç¤ÎÌ¡²è¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëTHE ALFEE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹â¸«Âô½ÓÉ§¤µ¤ó¤¬¡¢º£¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥¿¥«¥ß¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¹â¸«Âô¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡ÖT's¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Î2025Ç¯¥Ù¥¹¥È3ºîÉÊ¤òÈ¯É½¡ª¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂç¾Þ¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãT¡Çs¥³¥ß¥Ã¥¯Í¥½¨¾Þ¡ä¿·´¶³Ð¤Î¥°¥ë¥áÌ¡²è¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù
¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á¡¿Ãø¡¡ÇòÀô¼Ò´©¡¡¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê3¡Ë´¬
1700¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Î¾È¤ê¾Æ¤ÊÛÅö¤ä4¹ç¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÎÁÍý¤ò¥É¥«¿©¤¤¤·¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ëË¾·îÈþ¶×¡£¹ë²÷¤Ê¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎîÉîÄ¡Ê¤á¤¤¤Æ¤¤¡Ë¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·´¶³Ð¥°¥ë¥áÌ¡²è¡£
¡ü°ì¼ï¤Î¥Û¥é¡¼¡ª¡©¥É¥«¿©¤¤¤Î¶¸µ¤¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ÆÆÉ¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎË¾·îÈþ¶×¤µ¤ó¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¶Ã°ÛÅª¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º´é¤¬°ú¤¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ä¶È¤ÎÌë¿©¤Ë¥á¥¬¡¦¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤ò2¤Ä¤âÊ¿¤é¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¶¸Íð¤¸¤ß¤¿¿©Íß¤Ï¡Ö°ì¼ï¤Î¥Û¥é¡¼¤«¤Ê¡©¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Èà½÷¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¥É¥«¿©¤¤¤Î¶¸µ¤¤òÏÂ¤é¤²¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¾Ð¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥³¥á¥Ç¥£¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ë²÷¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Î·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ëîÉîÄ´¶¤ò¡Ö»ê¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥«¿©¤¤¤Î¤¢¤È¤Ë¡ÖÇØÆÁ´¶¤³¤½±Ù³Ú¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÈÒì¡Ê¤Ä¤Ö¤ä¡Ë¤¤¤¿¤ê¡¢Ê¸³ØÅª¤ÊÉ½¸½¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊESSE2025Ç¯5·î¹æ¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡ãT¡Çs¥³¥ß¥Ã¥¯ºÇÍ¥½¨¾Þ¡ä¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¤µ¤ó¤ÎÌ¾ºî¡¦ÎØ²öÅ¾À¸Ì¡²è¡Ø´Ä¤È¼þ¡Ù
¡Ø´Ä¤È¼þ¡Ù¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¡¿Ãø¡¡½¸±Ñ¼Ò´©¡¡Á´1´¬
¤¢¤ë¤È¤¤Ï½÷³ØÀ¸¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤È¤¤ÏÀïÍ§¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»þÂå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç½Ð²ñ¤¦´Ä¡Ê¤¿¤Þ¤¡Ë¤È¼þ¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡Ë¡£²ÈÂ²¡¢Í§¾ð¡¢Îø¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÉÁ¤¯¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¡£
¡ü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¹¥¤¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ÎØ²öÅ¾À¸Êª¸ì
´Ä¤È¼þ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Í§¿Í¤äÀïÍ§¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎØ²öÅ¾À¸¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢3ÏÃÌÜ¤ÎÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤Ê´Ç¸î»Õ¤ÈÆñÉÂ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ï¤«¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢º£¤ÏÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ËÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤«¤éÌÀ¼£¡¢¹¾¸Í¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë´Ä¤È¼þ¡£¤â¤·¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Á°À¤¤«¤é¤ÎÌóÂ«¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¸½ºß´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç²áµî¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ÊESSE2025Ç¯11·î¹æ¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¿©¤Ù¤Æ¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡Ù¿åÆä¥È¥ê¡¿Ãø¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹´©¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê5¡Ë´¬
ÉÂµ¤¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢½µ4²ó¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇþ´¬¤µ¤È¤³¡£¼ýÆþ¸º¤òµ¡¤Ë²ÈÄÂ¤Î°Â¤¤ÃÄÃÏ¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¡¢Âç²È¤ÎÎë¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¿Í¤Î»Ê¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÌôÁ·¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÀâ¤«¤ì¡Ä¡£
¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿´¤¬¤¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¿´¿È¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤äÌôÁ·ÎÁÍý¤¬Êª¸ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¾ãµ¤Ì£¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊESSE2025Ç¯12·î¹æ¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡ü2025Ç¯ ¿´¤ÈÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ
2025Ç¯¤â¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÌ¾ºî¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ò¤Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¿©¤Ù¤Æ¿²¤ÆÂÔ¤Æ¡Ù¤¬¤â¤Ã¤È¤â¿¼¤¯¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿°ìºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¯¶î¤±È´¤±¤¿°ìÇ¯¡£µ¤¤Å¤±¤ÐËÍ¤é¤â¸Å´õ¤ò±Û¤¨¡¢·ò¹¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼«Á³¤È¿´¤ËÉâ¤«¤ÖÇ¯Âå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÌôÁ·¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¡¢Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£