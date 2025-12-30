6¾ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¹¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡£Éô²°´³¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¡¢ÁÝ½ü¤â¥é¥¯¤Ë¡§2025Ç¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ô½»¤Þ¤¤¡Õµ»ö2°Ì
2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯½»¤Þ¤¤ÉôÌç2°Ì¡Û¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î·Æ¤¤¤ÎÃÄ¤é¤ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¡£¹¤µ¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤À¤ÈÉÔÊØ¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤·¤Å¤é¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¶¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àÆü´©½»¤Þ¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢6¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¡Ö¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¤òÃÖ¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î²÷Å¬¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥Ó¥ó¥°³èÍÑ¥Æ¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2025Ç¯10·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³
¤ï¤¬²È¤Ï¡¢»ä¤ÈÉ×¡¢4ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£2023Ç¯¤Ë3LDK¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÏÌó6¾ö¤È¹¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ØÆþÅö½é¤Ï³èÈ¯¤ËÆ°¤¯Ì¼¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ì¼¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ°ÂÁ´ÌÌ°Ê³°¤Ë¤â»×¤ï¤Ì¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤Êý¤¬²÷Å¬¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È1¡§»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤»¤ë
¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºà¼Á¤¬TPU¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡Ë ¤Ç¡¢¤Ò¤ó¤ä¤êÎä´¶¤¬²Æ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Åß¤Ï¾²ÃÈË¼ÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç²¹¤«¤¯²á¤´¤»¤Æ²÷Å¬¤Ç¤¹¡£¤É¤Îµ¨Àá¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ü¤ß¤¬1.5cm¤¢¤Ã¤Æ¤Õ¤«¤Õ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¼¤¬¤³¤í¤ó¤Ç¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£»ä¤äÉ×¤¬¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ±¿Æ°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
µ¡Ç½À¤¬¹â¤¤¥Ù¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È2¡§¶õ´Ö¤ò¹¤¯»È¤¨¤ÆÉô²°´³¤·¤â¥é¥¯¤Ë
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Ì¼¤Ï»×¤¤¤¤ê¥ª¥â¥Á¥ã¤ò¹¤²¤ÆÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î³Ñ¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤ë»ä¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â·Ú¸º¡£
Ì¼¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÍ·¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèµÒ»þ¤Î¾Ð´é¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÞ¤ËÉô²°´³¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢Êª´³¤·¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áë¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤ËÀöÂõÊª¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¤å¤¦¤¯¤Ä¤µ¤ò´¶¤¸¤º¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È3¡§ÁÝ½ü¤¬·àÅª¤Ë¥é¥¯
°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤¤ÃÖ¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÉô²°Á´ÂÎ¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÃÖ¤¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¥¯¥»¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¾ï¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤¬¥ª¥â¥Á¥ã¤ò¾²Ãæ¤Ë¹¤²¤Æ¤â¡¢¤µ¤¨¤®¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¶¤Ã¤È°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ÆÁÝ½ü¤âÈó¾ï¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÍ¸ú¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤â»×¤¤¤¤êÍ·¤Ù¤ë¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç»ö¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬¤ºÉ¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Ë²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£