¸µÇµ¶ù¿À¼Ò¡Ê¤â¤È¤Î¤¹¤ß¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë¤È¤Ï¡©
¾¼ÏÂ30Ç¯¡Ê1955¡Ë¤ËÇò¸Ñ¤Î¤ª¹ð¤²¤Ë¤è¤ê·úÎ©¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿À¼Ò¡£¥¢¥á¥ê¥«CNN¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¾ì½ê31Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£123´ð¤¬Ï¢¤Ê¤ëÄ»µï¤ÈÆüËÜ³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å·¸õ¤¬¤è¤¯¡¢ÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÈæ³ÓÅªº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¿À¼Ò¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÀµÌÌ¤ÎÄ»µï¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡ÖÎ¶µÜ¤ÎÄ¬¿á¡×¤¬¡£·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á´ó¤»¤ëÇÈ¤¬´ßÊÉ¤Î·ê¤ËÎ®Æþ¤·¡¢³¤¿å¤¬¹â¤¯¿á¤¾å¤¬¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£Î¶¤¬Å·¤Ë¾º¤ëÍÍ»Ò¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢³¤¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¶Æâ¤Ë¤Ï¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë¸Ñ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
·ÇºÜ¤Ë¤Ï¡Ö±Ç¤¨¡×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÌÜ°õ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£ÏÃÂê¤ÎÀä·Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤é¡¢Å·µ¤¤¬¤è¤¯¡¢³¤¤È¼þÊÕ¤ÎÎÐ¡¢¼ë¿§¤ÎÄ»µï¤¬±Ç¤¨¤ë²Æ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤¬»²Æ»¤ÎÆþ¤ê¸ý¡£¤³¤³¤«¤é123´ð¤ÎÄ»µï¤ò¤¯¤°¤Ã¤ÆÇÒÅÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³¤Â¦¤«¤éÄ»µï¤Î»²Æ»¤ò¾å¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ÇÒÅÂ¡£±¿µ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ìÐÁ¬È¢¤Î¤¢¤ëÄ»µï¤ÎÀè¤Î¼ÒÅÂ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¼ø¤±¤¤¤Ê¤ê¡×¤È¡Ö¾¡±¿¤¤¤Ê¤ê¡×¤¬¡£
Ä»µï¾åÉô¤ËìÐÁ¬È¢¤¬¤¢¤ëÄÁ¤·¤¤¿À¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Åê¤²¤¿ìÐÁ¬¤¬Æþ¤ì¤Ð´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤È¤«¡£ìÐÁ¬È¢¤Ï¹â¤µ6£í¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ìÐÁ¬È¢¤Ç±¿»î¤·¤ò¡ª
¸æ¼ë°õ¡¦¤ª¼é¤ê¡¦¤ª¤ß¤¯¤¸¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Ìµ¿Í¤Î¡Ö¼øÍ¿½ê¡×¤Ë¤Ï¤ª¼é¤ê¤ä¸æ¼ë°õ¤Î¤Û¤«¡¢¤ª»¥¤ä³¨ÇÏ¤Ê¤É¤â¾ïÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½éÊæÎÁ¤ÏÈ¢¤ËÇ¼¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸æ¼ë°õ¤Î½éÊæÎÁ¤Ï¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¡×¤ÇÇ¼¤á¤Æ¡£
¸æ¼ë°õ¤ÏÁ´5¼ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼øÍ¿½ê¤ÏÌµ¿Í¤Ê¤Î¤ÇÆüÉÕ¤Ï¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»³¸ý¤Ï¤ª¤ß¤¯¤¸À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¡ª ¤¼¤Ò±¿»î¤·¤ò¡£
½Ð¹ç¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡ª ¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê
Î¶µÜ¤ÎÄ¬¿á¸òÎ®»ÜÀß¡Ê¸µÇµ¶ùÇäÅ¹¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Ê¤·¼÷»Ê¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¤¥«¤äÄ¹½£¤É¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¡£Æþ²Ù¿ô¤¬Æü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¹ç¤¨¤¿¤é¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£Î¶µÜ¤ÎÄ¬¿á¸òÎ®»ÜÀß¡Ê¸µÇµ¶ùÇäÅ¹¡Ë¡Ê¤ê¤å¤¦¤°¤¦¤Î¤·¤ª¤Õ¤¤³¤¦¤ê¤å¤¦¤·¤»¤Ä ¤â¤È¤Î¤¹¤ß¤Ð¤¤¤Æ¤ó¡Ë
TEL¡§0837-33-1011
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
Ê»¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª Àä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È2Áª
¢¡Àé¾öÉß¡Ê¤»¤ó¤¸¤ç¤¦¤¸¤¡Ë¡¿»Íµ¨¤Î²Öºé¤¯ÆüËÜ³¤¤òË¾¤à
É¸¹â333£í¤Î¹âÂæ¤Ë¤¢¤ëÁð¸¶¤«¤é¡¢ÀÄ³¤Åç¤ÎÉâ¤«¤ÖÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Åì¸åÈªÃªÅÄ¡Ê¤Ò¤¬¤·¤¦¤·¤í¤Ð¤¿¤¿¤Ê¤À¡Ë¡¿Í¼·Ê¤ËÉâ¤«¤Ö¸¸ÁÛÅª¤Êµù²Ð
¡ÖÆüËÜ¤ÎÃªÅÄÉ´Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¾ì½ê¡£Í¼·Ê¤¬Èþ¤·¤¯¡¢5¡Á6·î¤Ïµù²Ð¤¬µ±¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åì¸åÈªÃªÅÄ¡Ê¤Ò¤¬¤·¤¦¤·¤í¤Ð¤¿¤¿¤Ê¤À¡Ë
½»½ê¡§»³¸ý¸©Ä¹Ìç»ÔÌýÃ«Åì¸åÈª
TEL¡§0837-22-8404
±Ä¶È»þ´Ö¡§¼þÊÕ¼«Í³
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÎÁ¶â¡§¼þÊÕ¼«Í³
