格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」は31日、さいたまスーパーアリーナにて開催される。

大会の目玉は5大タイトルマッチ。メインカードでは総合格闘家の朝倉未来がフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に挑戦する。RIZIN10周年を締めくくる一大イベントの勝敗を海外ブックメーカーが予想した。

■5大タイトルマッチでは波乱の可能性も？

英ブックメーカー『bet365』は同大会のオッズを公開。

メインイベントのフェザー級タイトルマッチではシェイドゥラエフ勝利に「1.05」、朝倉勝利に「9.75」のオッズを設定。1万円を賭けた場合、計算上は現王者勝利が当たっても500円のプラスにしかならず、朝倉が勝つと9万7500円になる。シェイドゥラエフが勝利する可能性が圧倒的に高いとの見解だ。

サブメインのライト級王座決定戦「ホベルト・サトシ・ソウザ vs. イルホム・ノジモフ」ではサトシ勝利が「1.40」、ノジモフ勝利が「2.90」と現王者の防衛成功を有力視。

フライ級タイトルマッチでは扇久保博正の勝利が「1.44」、元谷友貴の勝利が「2.72」と扇久保優位と見込んだ。

また、バンタム級タイトルマッチ「井上直樹 vs. ダニー・サバテロ」では井上勝利が「2.05」、サバテロ勝利が「1.74」と新王者誕生を予想。

女子のスーパーアトム級タイトルマッチでは“絶対女王”伊澤星花の勝利が「1.05」、挑戦者RENAの勝利が「9.75」と「シェイドゥラエフvs.未来」と同じオッズに。伊澤のタイトル防衛が固いとした。

ほかにも「クレベル・コイケvs.ヴガール・ケラモフ」はクレベル勝利が「2.20」に対して、ケラモフ勝利が「1.66」とケラモフ優勢。「福田龍彌 vs. 安藤達也」は福田、「秋元強真 vs. 新居すぐる」は秋元、「カルシャガ・ダウトベック vs. 久保優太」はダウトベック勝利を予想。

さらに「神龍誠 vs. ヒロヤ」は神龍、「後藤丈治 vs. ホセ・トーレス」は後藤、「篠塚辰樹 vs. 冨澤大智」は篠塚、「雑賀“ヤン坊”達也 vs. “ブラックパンサー”ベイノア」はベイノア、「芦澤竜誠 vs. ジョリー」は芦澤勝利を見込んでいる。

果たして王手ブックメーカーの下馬評を覆すファイターは現れるのか。注目したい。