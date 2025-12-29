普段のおかずづくりの延長線上で、手軽につくれるおせちのアイデアを料理家・飛田和緒さんがご紹介。今回は「スモークサーモンと大根のミルフィーユ」のレシピです。食材を重ねるだけで、見栄えもいい一品が完成します。

重ねるだけで完成！

洋風のスモークサーモンも、大根と合わせるとおせち料理らしい一品に。子どもや男性にも人気のさっぱり味。甘酢で味つけしても。

●スモークサーモンと大根のミルフィーユ

【材料（8個分）】

スモークサーモン（スライス） 100g

大根 12〜13cm分（150g）

塩 1.5g

レモン汁（またはユズ果汁） 適量



【つくり方】

（1） 大根は皮をむいてスライサーで2mm厚さの輪切りにする。塩をふって軽く混ぜ、10分ほどおいてしんなりさせる。

（2） （1）の水気を軽く絞ってペーパータオルにのせ、水気をとる。大根とサーモンを交互に6、7段重ねる。同様にあと7個つくる。半分に切って盛りつけ、レモン汁をふる。

［1個分21kcal］

●お重につめるときは大根の切り方を変えてくるくる巻いても

【つくり方（分量同じ）】

（1） 大根の皮をむいて縦半分に切り、長方形の面をスライサーに当てスライスする。塩をふって軽く混ぜ、10分ほどおいてしんなりさせる。

（2） （1）の水気を軽く絞ってペーパータオルにのせ、水気をとる。4、5枚重ねたところにサーモンをのせて端から巻く。同様にあと7個つくる。保存容器に入れてレモン汁をふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう