µÜ¾ë¸©¡È½àÍ¥¾¡¡É¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¤¬Áª¼ê¸¢½éÀï¤òÆÍÇË¡ª¡¡ÆÀ°Õ¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¸åÈ¾3È¯¡¢ÆáÇÆÀ¾¤ò²¼¤¹
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦1²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÈÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¼Âà¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ½àÍ¥¾¡¹»¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¤¬3Âç²ñ¤Ö¤ê6²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆáÇÆÀ¾¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤À¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀ»ÏÂ³Ø±à¤¬¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤¿¹¶·â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¾ìÌÌ¤òºî¤ë¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¤Ë»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¡£0¡Ý0¤Ç¸åÈ¾¤ØÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î47Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¡£À»ÏÂ³Ø±à¤ÏÅ¨¿Ø¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿Â¨»þÃ¥²ó¤«¤éº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¾®¿ùÍ£ÅÍ¤Î½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±óÆ£ÁÔÎ°¤¬¿¨¤ê¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¡£ÆÀ°Õ¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡À»ÏÂ³Ø±à¤ÏÂ³¤¯62Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿±öÅÄÎ¿±û¤¬Áê¼ê¤òÈ´¤ÀÚ¤é¤º¤Ë±¦Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¶î¤±¹þ¤ó¤ÀÉÛ»ÜÍ£ÅÍ¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¾®¿ùÍ£ÅÍ¤¬¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ±¦Â¤ÇÄÀ¤á¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÀî¾å°íÌé¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤¬¾¡Íø¤ò·è¤á¤ë3ÅÀÌÜ¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¾¡Íø¤·¤¿À»ÏÂ³Ø±à¤Ï31Æü¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À»ÏÂ³Ø±à¡¡3¡Ý0¡¡ÆáÇÆÀ¾
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡47Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡ÊÀ»ÏÂ³Ø±à¡Ë
2¡Ý0¡¡62Ê¬¡¡¾®¿ùÍ£ÅÍ¡ÊÀ»ÏÂ³Ø±à¡Ë
3¡Ý0¡¡80¡Ü2Ê¬¡¡Àî¾å°íÌé¡ÊÀ»ÏÂ³Ø±à¡Ë
