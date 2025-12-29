浜辺美波、久保史緒里を賞賛「泣いていると、余計美しさに拍車がかかる」
女優の浜辺美波（25歳）が、2026年2月6日公開予定の映画「ほどなく、お別れです」公式SNSの動画で、共演した久保史緒里について「すごく消えちゃいそうなはかなさがあって。泣いていると、余計美しさに拍車がかかる」と賞賛した。
映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波とSnow Man・目黒蓮が、共演者について振り返る動画が公開され、浜辺が久保史緒里について「久保さんも素敵でしたね。すごく消えちゃいそうなはかなさがあって。泣いていると、余計美しさに拍車がかかるというか」と賞賛。
目黒も、久保が兄役の西垣匠と掛け合いをする演技も「すごい絶妙で。注目してもらいたいですね」と語った。
